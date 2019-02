Puntazo del Valencia en el Camp Nou

El Valencia hubo de exprimirse al máximo para arrancar un puntazo en el Camp Nou. Magistralmente dirigido por Parejo, el VCF se adelantó con un 0-2, pero no pudo mantener la ventaja porque apareció el genio de Messi y remontó con dos goles. El cuadro de Marcelino disparó siete veces entre los tres palos: marcó un excelente gol Gameiro, que se marchó a la ducha en la primera parte con un chichón en la cabeza, y también anotó Parejo, de penalti. Marcelino, además, recuperó a Kondogbia, con mucho ritmo en el último tramo a pesar de los dos meses de ausencia.

Parejo completó una primera parte excelsa que permitió al VCF marcharse con ventaja en el mercador. El capitán se impuso a un centro del campo azulgrana devaluado con Arturo Vidal y lanzó a su equipo con un balón arrebatado a Messi. Armó la contra apoyándose en Gameiro. Este le cedió la pelota a Rodrigo y se hizo el despistado ante la línea defensiva. Rodrigo encaró con mucha determinación, recorrió 20 metros con la pelota pegada a la zurda y esperó el desmarque del francés en la frontal del área. Tic. Gameiro, solo ante Ter Stegen, lo batió con un tiro cruzado.

La suerte, tan esquiva con Gameiro, volvería a darle la espalda una vez más tras un choque brutal de cabeza contra Piqué del que salieron ambos mal parados, pero sobre todo el delantero francés, que hubo de abandonar el campo poco después, mareado. Pero en ese interludio, Cheryshev alcanzó la línea de fondo y a su centro acudía Wass a rematar antes de ser empujado por Sergi Roberto. El penalti lo transformó Parejo con un tirazo enroscado a la escuadra.

Todo se le ponía de cara al Valencia ante un Barça que, sin Jordi Alba en este primer periodo, carecía de profundidad con Sergi Roberto a pie cambiado. Messi, sin embargo, recortó distancias poco después de penalti cometido por Lato sobre Semedo.

Gameiro había caído al suelo con la cara desencajada, desorientado, mientras Messi pedía al árbitro que no detuviera el partido.

La entrada de Jordi Alba aumentó la presión del Barça sobre la zaga de VCF, que solo pudo salir de ahí mediada la segunda parte. Al magnífico centro de Cheryshev le falto pericia a Rodrigo con la derecha para marcar. Se le notó demasiado su condición de zurdo. Antes una excelente bicicleta de Rodrigo la salvó in extremis Ter Stegen en la salida. Pero Messi Messi nunca dencansa, y aprovechó un balón muerto en el balcón del área para darle una rosca envenenada que no vio el portero Neto.

La entrada de Kodogbia dio alas al Valencia. Y consistencia en la medular. Rondó el área azulgrana hasta que Marcelino retiró a Rodrigo pensando ya en la Copa.