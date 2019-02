El Valencia vuelve a sonreír ante la adversidad

El Valencia afronta la visita al Camp Nou con el ánimo cambiado. El semblante ya no es el de un equipo atormentado y traicionado por sus propios miedos. En la increíble remontada contra el Getafe en Mestalla se liberó mucha de la tensión arrastrada en los primeros meses de Liga, terribles en contratiempos. Queda mucho por mejorar, pero también un gran margen de tiempo para alcanzar los objetivos. El equipo de Marcelino reúne todas las características de los conjuntos a punto de despegar. La clasificación para la semifinal copera y un mes de enero con el granero de nuevo abundante en goles, ha hecho que el Valencia vuelva a ser examinado en ruedas de prensa de entrenadores rivales, como el sevillista Pablo Machín. Un equipo, de repente, a tener en cuenta y que mirará esta tarde a Leo Messi con más «respeto y admiración» que miedo, como declaraba ayer Marcelino.

El Valencia pisará el Camp Nou con el regreso de Kondogbia y Coquelin, pero con la baja del incombustible Gayà, con molestias enn los isquios y a quien se le reserva para la Copa, que pasa a ser prioridad para el club ya que el equipo vuelve a ser capaz de competir por todo. «Anímicamente estamos en el mejor momento de la temporada. Lo hemos pasado muy mal porque el resultado final no respondía muchas veces a lo desarrollado en el terreno de juego. También teníamos muchos problemas de cara a la portería rival, pero ahora tras haber marcado más de un gol en varios partidos, nos da ese plus de confianza que necesitábamos».

El buen momento anímico del Valencia coincide con la frescura en la que se ha reencontrado un Barcelona de apetito voraz y con Leo Messi en su versión cumbre. «Ante el Barcelona confiamos en ponerles las cosas muy difíciles, sabiendo que jugamos ante un equipo muy poderoso, en un gran estado de forma, que está mejor que al principio de la competición y que en su campo tiene unos números extraordinarios. Pero vamos con la fe de lograr un resultado positivo».

Aseguró, asimismo, que el hecho de que el próximo jueves afronten la ida no va a condicionar la confección de su once inicial, ya que argumentó que hay días suficientes entre un partido y otro para recuperar bien, y añadió que tampoco cree que le afecte al Barcelona, pese a jugar su semifinal ante el Real Madrid. «Nos vamos a encontrar, como siempre que han jugado contra el Valencia, al equipo titular del Barcelona. La temporada pasada, tanto en los dos partidos de Copa como los de liga, nos encontramos a los mejores del Barcelona en el terreno de juego. Aunque jueguen contra el Real Madrid, juegan el miércoles y tienen cuatro días, aunque lo que decida Valverde no sé lo que será», Elogios de Valverde

El Valencia generó también comentarios elogiosos en Ernesto Valverde: «Ahora tienen más acierto y les genera más confianza. De ahí la mejora en cuanto a resultados, está en un momento bueno de confianza y refrendado por la semifinal de Copa. Nos medimos a un Valencia que está en su mejor momento», señaló ayer en rueda de prensa.