Marcelino: "Hemos jugado un partido espectacular"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, se mostraba «orgulloso», decía, de los jugadores por el empate logrado ayer ante el Barça. «Siempre que vas ganando 0-2, cuando empatas, puedes quedar desilusionado, pero no me siento así. El equipo ha jugado un extraordinario partido, jugamos espectacular, pero no tuvimos suerte. La suma nos ha impedido lograr tres puntos. Estuvimos muy cerca de la victoria, pero en dos minutos pasamos del 1-3 al 2-2, un hecho que esta temporada nos ha pasado muchas veces y nos ha vuelto a suceder», explicó.

Para el técnico, el equipo está creciendo: «Antes nos faltaba brillantez, atrevimiento y confianza, que nos llevaba esa falta de acierto. El esfuerzo físico no debe pasarnos factura, porque vamos a jugar dentro de cinco días. Además, ver el alto nivel en el Camp Nou ante el FC Barcelona te da un plus mental, físico y futbolístico. Tenemos que pensar partido a partido y no pensar más allá. Toca recuperarse y pensar ya en el interesante choque del jueves de Copa», indicó.

Marcelino no piensa en lo que sucedió en los meses anteriores. «El pasado, pasado está. Tenemos que ser optimistas, ambiciosos y fijarnos en el presente y futuro. Ese sufrimiento de la primera vuelta ha servido para que los jugadores aumenten su carácter y autoestima. Ahora toca disfrutar de este resultado, del empate y de cómo jugamos. Estamos siendo competitivos y, si jugamos a este nivel, estaremos siempre cerca de la victoria».

El capitán del Valencia, Dani Parejo, destacó el trabajo del equipo para puntuar en el Camp Nou. «Creo que hemos hecho un gran partido, nos hemos puesto 0-2 en un campo muy difícil. Hemos tenido ocasiones para hacer más goles, pero ellos también han tenido las suyas. Venir a este campo y sacar algo tiene que ser sufriendo y corriendo mucho. Hemos sufrido hasta el minuto veintialgo de la segunda parte, pero es normal. Es un punto muy bueno para nosotros», analizó.