El fútbol felicita a Dani Parejo

Los compañeros y exjugadores del Valencia CF que han coincidido con Dani Parejo, no han perdido la ocasión para felicitar al capitán del club de Mestalla por la noticia de la ampliación de su contrato, hasta el año 2022. De esto modo, jugadores como Rodrigo Moreno han publicado en redes sociales comentarios como "Enhorabuena!! Te lo mereces!!" o José Luis Gayà, que han tirado de amable ironía: "Eso de renovar todos los años ya me dirás cómo se hace. Me alegro capitán!". También se han añadido a las felicitaciones Simone Zaza, Carlos Soler, Geoffrey Kondogbia, Javi Fuego, Mat Ryan, Santi Mina, Mario Suárez, Sergio Canales, Pablo Piatti, Carles Gil, Ferran Torres, Rober Ibáñez, Sofiane Feghouli, entre muchos otros...