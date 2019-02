Marcelino: "Nos gustaría refrendar el centenario con un título, pero no será fácil"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha manifestado este miércoles que cree que ante el Betis tendrán "más posibilidades" de pasar la semifinal y poder jugar la final de la Copa del Rey que si les hubiera tocado de rival al Barça, que se mide al Real Madrid, y que le gustaría culminar el centenario del club con un título, aunque "no será fácil".

"Nos gustaría refrendar el centenario con una final y un título pero antes tenemos que eliminar al Betis, que no será nada fácil aunque tengamos la ilusión de hacerlo. Tenemos más posibilidades que jugando contra el Barça, que ha ganado seis de los últimos títulos, pero no quiere decir que vaya a ser fácil", manifestó en rueda de prensa.

Y espera que esa "ilusión" les lleve a hacer dos buenos partidos contra el Real Betis, contra el que empataron (0-0) en Mestalla en la primera vuelta de LaLiga Santander. "Sabemos que la afición está tan ilusionada como nosotros, con su fuerza nos van a ayudar a estar en la final", comentó.

"La eliminatoria presumimos ambos equipos que va a ser igualada y que se decida en el partido de vuelta. Tenemos mucha ilusión, tenemos en la retina lo que sucedió en los minutos finales contra el Getafe, los goles, la forma de marcar, el júbilo de la afición, eso hace pensar que ahora todos queremos", comentó sobre el optimismo que hay en Valencia de cara a poder jugar la final.

Además, es una final deseada por Marcelino. "No sé si me la merezco o no, pero ganas de jugar la final tengo bastantes. Estuvimos cuatro veces, tres en la Copa del Rey y una en la Liga Europa, cerca de jugar una final y no lo conseguimos. Es una oportunidad y hay que aprovecharla, sería un bonito sueño y una bonita ilusión. Trabajaremos todos muy fuerte para conseguirla", se sinceró.

"Tenemos un bonito sueño que comparto con mis futbolistas, con el cuerpo técnico, con el club, con la afición, que es jugar una eliminatoria buena y estar en una final después de once años", comentó el técnico valencianista.

Eso sí, cree estar convencido de que el Betis saldrá a morder y a hacerse con ventaja de cara a la vuelta en Mestalla. "Estoy convencido de que el Betis va a salir a ganar, como lo vamos a hacer nosotros. Cada uno con su estilo somos dos equipos igualados en estilo y capacidad, en clasificación, jugamos Liga Europa", comparó.

"Es un rival complicado y difícil, pero encaramos con muchísima ilusión esta semifinal. El primer 'round' es mañana y esperamos traer para el partido de vuelta un buen resultado, mejor que el 1-0 que trajimos de Getafe", señaló en este sentido, ya que no quiere tener que remontar de nuevo en casa en la vuelta.

Será importante marcar en el Benito Villamarín, y por eso celebró que sus delanteros hayan ganado confianza en los últimos encuentros. "Fuimos un equipo muy competitivo durante todo el año, pero no éramos capaces de transformar ese nivel en victorias. Hemos marcado 13 goles en 5 partidos cuando habíamos metido 17 en los partidos de Liga anteriores. Ahora atacamos con decisión, valentía y convencimiento el área rival y es un plus para todos", celebró.

Por otro lado, anunció que Guedes no estará disponible. "Gonçalo no va a estar para este partido, es prematuro y le falta preparación. De los nuevos fichajes, se están adaptando muy bien al equipo pero les va a costar un tiempo entrar en dinámica, pero pueden ayudar en cualquier momento. Su actitud es buenísima", comentó sobre los llegados en enero, Facundo Roncaglia y Rubén Sobrino.