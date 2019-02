Guedes vuelve en el momento más feliz

Mestalla respira fútbol de domingo por la tarde al acoger a dos equipos igualados a puntos y en un tendencia al alza. La única pega al optimismo valencianista es el escaso descanso de los jugadores de Marcelino, solo tres días, tras la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Betis (2-2) en el Villamarín. La clave serán las rotaciones del técnico asturiano. Entra en la lista Guedes dos meses después de haberse operado del pubis y es baja Gabriel Paulista por molestias: Marcelino improvisará una defensa con el debut quizá de Roncaglia junto a Garay.

Según la página web 'whoscored.com', Parejo es el mejor jugador del mundo en los últimos seis partidos, por delante de Messi, M'Bappe, Nikolas Pepe (delantero costamarfileño del Lille), Alejandro Gómez (mediapunta argentino del Atalanta) y Cristiano Ronaldo.

Valencianistas y donostiarras suman 30 puntos y se encuentran en la octava y novena posición. Una victoria ratificaría el giro en los últimos partidos. El equipo de Marcelino llega con sensaciones cada vez mejores en su juego, opciones de clasificarse para la final de la Copa del Rey y cada vez más cerca de los puestos europeos.

El Valencia lleva cuatro encuentros sin perder en la Liga y ha sumado ocho puntos de los doce posibles, incluido uno en el Camp Nou ante el líder en la pasada jornada de la competición.

Esta cosecha le ha permitido escalar posiciones y situarse ya a sólo dos puntos de los puestos que dan derecho a disputar la Liga Europa y a seis de la cuarta plaza, la última que da acceso a la Liga de Campeones, el gran objetivo del club para esta campaña.

Gameiro puede jugar y dar descanso a uno de los dos delanteros habitualmente titulares pero puede que no sea la única novedad en el once del asturiano. Además de Neto bajo los palos y de Gameiro en punta, también podrían tener cabida en el once titular Kondogbia y Wass para hacer alguna rotación. Incluso Roncaglia podría estrenarse en la defensa porque el jueves el equipo afrontará la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en el campo del Celtic de Glasgow.

En la primera vuelta en Anoeta, el Valencia logró su primera victoria en la Liga por 0-1. Por su parte, la Real Sociedad visita Mestalla en su mejor momento de la temporada de la mano del entrenador Imanol, invicto desde que se hizo cargo del equipo en diciembre. La Real suma en 2009 tres victorias y dos empates.