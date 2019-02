«¿Kang In? Difícil que un chico de 17 entre en la convocatoria»

Kang In Lee no entró en la lista ante el Betis y lo vuelve a dejar fuera ante la Real. ¿Por qué? «Por un lado», responde Marcelino, «Kang In tiene 17 añitos, es segundo año de juvenil y era una situación previsible, en el momento que se recuperase Guedes, tenemos que confeccionar una lista donde los jugadores polivalentes adquieren un valor añadido. Lato, por ejemplo, merece ir convocado más que otros compañeros pero no es un jugador que nos permita ocupar dos o más puestos. No puedo no llevar a Wass y hacer una lista con 6 jugadores de banda. Es una pena que no esté participando, es difícil que en un equipo como el VCF tenga continuidad un chico de 17 años».