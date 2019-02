Glasgow pasa a un segundo plano

Toni Lato, ayer durante el entrenamiento del Valencia CF en Paterna, estará mañana en el once debido a la lesión de Gayà.

Los objetivos del Valencia CF han ido cambiando sobre la marcha. En función del marcador. De resultados. A nivel institucional, el club hablaba de la imperiosa necesidad de lograr la clasificación para la Liga de Campeones, y desechaba una competición que tantas alegrías da a la afición de Mestalla como es la Copa del Rey. Sin embargo, el equipo, en lo deportivo, cogía otro camino: el de Sevilla.

Tras un par de meses de dinámica positiva, unida al hecho de que volver a disputar una final después de once años pasa por no perder en casa ante el Betis, si hay una competición que ha pasado a segundo plano esa es la Liga Europa. El Valencia CF se mide mañana al Celtic en Glasgow, quedan 32 equipos en litigio, por lo que Marcelino dará descanso a sus titulares y tirará de las ya asumidas rotaciones para que jugadores como Sobrino (que podría debutar), Lato, Ferran Torres o Kang In disfruten de minutos.

Así se evidencia después de ver la lista de convocados del Valencia para la cita escocesa, y las ausencias con las que el equipo afronta el envite europeo. Así, a la baja de última hora de Gayà debido a unas molestias musculares, se unen las de Rodrigo, Gabriel Paulista, Santi Mina y Facundo Roncaglia, que debe cumplir una sanción de cuatro partidos que le impusieron cuando era futbolista del Celta.

Marcelino ha dado una lista con diecinueve convocados, tendrá que hacer un descarte en Escocia, en la que se incluyen dos futbolistas del filial: Centelles y el guardameta Cristian Rivero.



Tres apercibidos

Para el encuentro ante el Celtic, la UEFA tiene apercibidos de sanción a Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia y Carlos Soler, por lo que, si ven una tarjeta amarilla en el transcurso del encuentro de mañana, no podrán disputar el partido de vuelta del próximo 21 de febrero en Mestalla.