Neto quiere jugar hoy ante el Espanyol pese a tener el dedo roto

Octavo, con 31 puntos, el Valencia CF afronta hoy otra oportunidad de acercarse a los puestos de la Liga de Campeones. Recibe al Espanyol, décimo tercero con 28 puntos, reforzado tras su solvente victoria en Glasgow (0-2) y la reacción general del equipo en el último mes. El conjunto de Marcelino, a un paso también de la final de Copa del Rey, no desvía su atención de la competición que más va a marcar su futuro a medio plazo: la Liga. El técnico es consciente de que entrar en la Champions es el gran objetivo del equipo esta temporada. Todo lo demás está muy bien, pero el dinero viene de la principal competición europea, la única que ayudará a cuadrar un presupuesto de equipo «grande». De momento, el Valencia CF está a 6 puntos del Sevilla, cuarto, que esta tarde visita al necesitado Villarreal.

El Valencia CF se presenta a la cita con varias bajas, entre las que no está Neto, pese a sufrir una fractura en el dedo de una mano. El portero quiere jugar con una protección, pero su participación dependerá de Marcelino, que de momento lo incluyó en la lista. No están disponibles, por contra, Cristiano Piccini, lesionado en Glasgow del aductor, Paulista, Rodrigo y Diakhaby, que hoy cumplirá su tercer partido de los 4 de sanción. Las ausencias se compensa con las opciones de jugar que tienen Gayà y Santi Mina, que no viajaron a Escocia. La ausencia de Rodrigo, como la de Paulista, está justificada en las molestias musculares que sufren ambos por la acumulación de partidos.

Quienes sí que están listos para jugar en la Liga, definitivamente, son Kondogbia y Guedes, ambos ya recuperados de sus respectivas lesiones. Tras participar en Glasgow, Kondogbia será hoy titular en el medio campo junto a Parejo. Falta por ver si Guedes entrará o no de inicio.

Entre las paradojas del partido está la ventaja que puede encontrar el Valencia CF en la poca efectividad del Espanyol fuera de casa, pero el equipo catalán también es consciente de que el conjunto valenciano arrastra muchos problemas para pasar del empate ante su público.

Con todo, el Valencia atraviesa el mejor momento de la temporada, tras unos meses finales de 2018 en los que estuvo por debajo de lo esperado.

La lesión de Piccini obligará al polivalente Wass a jugar en el lateral derecho, con Garay y Roncaglia en el centro y Gayá en la izquierda, para dar paso a una medular en la que Carlos Soler, Parejo, Kondogbia y Cheryshev tienen muchos números para ser titulares. Ferran Torres y el mencionado Guedes también tienen papeletas.

Junto a ellos, todo parece indicar que Gameiro y Ruben Sobrino, que debutaría ante su nueva afición, podrían integrar el ataque local.

El Espanyol rompió al ganar contra el Rayo Vallecano su peor racha de la temporada y este domingo visita al Valencia en Mestalla, donde se examinará de una de sus asignaturas pendientes del curso, su rendimiento fuera de casa, ya que ha sumado siete puntos a domicilio y es el peor visitante de la categoría.

El vestuario catalán está convencido de que puede seguir escalando puestos en la clasificación. Los pupilos de Rubi miran a la parte alta de la tabla, sin alarmismos. Sus señas de identidad, fútbol protagonista y ofensivo, están intactas y viajan convencidos a Valencia.