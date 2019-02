Marcelino García Toral entró en la sala de prensa de Mestalla «muy fastidiado», reconoció, por el empate ante el Espanyol. El entrenador del Valencia CF sabía que se había perdido una gran ocasión para acercarse a los puestos Champions. «Duele muchísimo no haber ganado. Y más viendo el desarrollo del partido. Hay situaciones en el fútbol inexplicables. Eso es lo que nos está pasando este año. No entiendo que llevemos nueve empates en casa, algunos de ellos mereciendo golear. El rival tira desde fuera del área en el minuto 60, no llega más a portería, nosotros tenemos ocasiones y no hemos tenido la efectividad necesaria para marcar. Vamos a tener que tirar ajos en las porterías», explicó.

Preguntado por el VAR, y un posible penalti a Wass, Marcelino señaló que «no he visto la jugada. Que yo sepa los fueras de juego no los revisa el VAR. Si hay penalti o no, yo no le he visto. No tengo ninguna explicación. El VAR empezó muy bien pero ves cosas que te extrañas un poco. Como toda experiencia nueva necesita una mejora. Si no hay fuera de juega y hay penalti, sería que no se ha actuado de forma correcta».

El mal estado del césped de Mestalla salió en la charla con el técnico. «Llevamos diez partidos jugando a las cuatro y cuarto, por la noche va el balón más rápido y esos partidos no nos tocan a nosotros por la tele. El campo está lento, pero es lógico, no lo quiero usar como excusa. Salvo que permitan tiempos muertos como en el baloncesto y regar... », indicó.

Neto afirmó que el empate fue «una pena» porque su equipo hizo méritos para ganar. Respecto a su estado físico, ya que jugó con un dedo fracturado, comentó que «he sentido que estaba en condiciones de jugar», dijo.

El entrenador del Espanyol, Rubi, señaló que considera meritorio el empate ante el Valencia: «Estamos muy contentos, hemos jugado en un campo complicado ante un rival en gran momento. Hemos hecho un esfuerzo defensivo importante y nuestra lectura es muy positiva».