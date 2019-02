Los seguidores del Celtic provocan nuevos incidentes en València

Los aficionados del Celtic de Glasgow, que esta tarde se enfrenta el Valencia CF en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, han protagonizado nuevos incidentes en la ciudad.

Un grupo de hinchas escoceses se han enfrentado a la policía a las puertas de una cervecería de la gran vía Marqués del Turia, donde los agentes se han visto obligados a efectuar cargas.

En la noche del miércoles, seis aficionados británicos del Celtic de Glasgow fueron sido detenidos tras protagonizar diversos incidentes y agredir a varios agentes de policía con botellas, vasos y sillas, diez de los cuales resultaron heridos, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía.

Los detenidos forma parte del grupo de aficionados escoceses que han acudido a València con motivo del encuentro de vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa, que su equipo disputa este jueves contra el Valencia en Mestalla.

La Policía Nacional tiene constancia de que, además de los 2.500 aficionados del Celtic de Glasgow que han llegado a València con la entrada para el partido, hay otro grupo que no ha sido cuantificado que no accederá al campo al no disponer de entradas.



Objetivo entrar a Mestalla

La afición del Celtic, tras pasar la noche de ayer y el día de hoy procesionando por los locales de cerveza del centro de la ciudad, ha acudido en masa al templo valencianista. Allí, los escoceses se las han ingeniado para conseguir una entrada para el partido cuando faltaban pocos minutos para que comenzase el encuentro. La afición ha sacado los billetes de euro al aire para ofrecerlos a cualquier valencianista que aceptase una generosa suma de dinero a cambio de su entrada. Algunos, incluso, prometían dinero a quienes estuviesen dispuestos a alquilar los pases. Para asegurar que volverían a manos de sus dueños, los de Glasgow han llegado a ofrecer fianzas con las que asegurar la correcta devolución del pase.