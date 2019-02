Sigue en directo el Valencia CF - Celtic

El Valencia CF recibe este jueves al Celtic en Mestalla --18.55 horas/Movistar Liga de Campeones-- en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa con todo a favor para meterse en los octavos, gracias al gran 0-2 logrado en Celtic Park que obliga a los escoceses a una remontada que sería histórica para ellos.

Sólo el equipo valencianista puede permitir su eliminación. Jugando en Mestalla, con un Celtic contra las cuerdas que además no pasa por su mejor momento, pensar en un 0-3 u otro resultado que aparte al Valencia de la Liga Europa se asemeja complicado, casi utópico.

No obstante, Marcelino García Toral ha avisado en la previa de que no deben confiarse y de que la relajación "siempre es mala compañera de viaje". No quiere dar por ganado ni por hecho nada, y pese a que podría hacer rotaciones pensando en LaLiga, la consigna será salir a ganar y a evitar cualquier tipo de sorpresa.

En la ida, la sorpresa en positivo fue ver a Denis Cheryshev como segundo punta en ataque, abriendo la lata al término del primer tiempo y dando el segundo gol, nada más empezar el segundo acto, al debutante Rubén Sobrino. Una dupla que, pese al posible regreso de Gonçalo Guedes, podría repetir en ataque.

Pudo regresar el Valencia con una mejor resultado de Celtic Park, un feudo histórico que asaltaron prácticamente a medio gas. Pero Kevin Gameiro no atinó, tampoco un Dani Parejo que tuvo cierto descanso y cuya presencia este jueves es una incógnita, también por merecerse no estar en un partido y poder tener mayor tiempo de recuperación.

El 0-2 es la realidad, la que deja al Valencia cerca de los octavos y la que dice que el Celtic nunca ha ganado en territorio español en competición europea, con tres empates y doce derrotas que en ningún caso les valen. Además, el Valencia no conoce la derrota en sus ocho últimos partidos de dieciseisavos de final, dejando su portería a cero en todos ellos.

Ficha técnica:

--Posibles alineaciones:

Valencia CF: Neto; Piccini, Garay, Diakhaby, Lato; Wass, Parejo, Kondogbia, Guedes; Sobrino y Cheryshev.

Celtic: Bain; Toljan, Boyata, Simunovic, Izaguirre; Forrest, McGregor, Brown, Sinclair; Edouard; y Weah.

--Árbrito: Deniz Aytekin (ALE).

--Estadio: Mestalla.

--Hora: 18.55 horas/Movistar Liga de Campeones.