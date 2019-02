Exceso de alcohol y de basura

La afición del Celtic deja huella. El masivo éxodo de aficionados del Celtic de Glasgow a València dejó nuevos incidentes ayer y muchas toneladas de desperdicio en las calles. La Policía tuvo que cargar contra hinchas ebrios en un pub irlandés de la zona de Cánovas y un seguidor resultó herido al caer al cauce desde el Puente de las Flores mientras se hacía un selfie.

La jornada no podía ser totalmente tranquila. Era imposible. Con más de 7.500 hinchas del Celtic en las calles, con tasas de alcohol excesivas en la sangre y la adrenalina disparada, algún incidente aislado entraba dentro de las previsiones de la policía, por mucha fama de pacífica que transmita la hinchada «católica». Tras los 6 detenidos del miércoles, por enfrentarse a varios polícías en la Gran Vía Marqués del Turia tras cortar la avenida, ayer a media tarde se registró otro alboroto, exactamente en el mismo sitio. Como no, en un local de esencia irlandesa, las raíces del legendario club escocés: en el St. Patrick's Irish Pub, en la zona de Cánovas del Castillo. Un grupo de hinchas se enfrentó a la Policía a las puertas de la cervecería sin mayores consecuencias. Un rato más tarde, camino del estadio, un hincha escocés, totalmente ebrio, se cayó del puente de las Flores al viejo acuce mientras se hacía un selfie. Resultado: una brecha bajo el pelo rojo y contusiones generales.

Los de ayer fueron más incidentes aislados en el éxodo de la gente de Glasgow a València, el más numeroso que se recuerda en la ciudad. Salvo en las finales de Copa del Rey celebradas en Mestalla, no se recuerda una presencia tan masiva de aficionados visitantes serpenteando por las plazas y calles de la ciudad, desde Ciutat Vella hasta Mestalla, pasando por el Pla del Remei y el Ensanche. La policía no llegó a poder cuantificar el número de hinchas escoceses, pero sí había datos aproximados: unos 2.500 en la grada, unos 5.000 sin entrada. La ecuación, traducida a litros de cerveza dispensados, es una incógnita. En la noche del miércoles, 6 aficionados británicos habían sido detenidos tras protagonizar diversos incidentes y agredir a varios agentes de policía con botellas, vasos y sillas, diez de los cuales resultaron heridos, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía. Fue a raíz de ese altercado cuando el Valencia CF, aconsejado por la fuerzas de seguridad, decidió ayer por la mañana cerrar las taquillas de Mestalla para evitar que seguidores escoceces se mezclasen por las gradas. Era raro el hincha del Celtic que no hubiese pasado el día de ayer bebiendo cervezas, una tras otra, en las zonas más emblemáticas de la urbe: plaza de la Reina, Sant Jaume o La Virgen.

La expedición blanquiverde dejó su rastro con las toneladas de basura que mancharon las principales calles del centro histórico. Casi todo eran vasos de plástico, bolsas y papeles que dieron trabajo extra a los servicios de limpieza, que ya calientan para las Fallas.

Con tantos aficionados en la calle y las taquillas cerradas, la demanda de entradas era altísima. Dos horas antes del partido, seguidores del Celtic mostraban los billetes, con el brazo en alto, en busca de una entrada. Dos jóvenes, al menos, lo consiguieron. Pagaron 160 euros por de tickets de Gol Xicotet antes de fundirse en un abrazo y ponerse a llorar. Hubo aficionados del Valencia CF que alquilaron sus pases, más una fianza de 100 euros para poder recuperarlos tras el partido.