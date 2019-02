La UEFA confirma la sanción de tres partidos a Kondogbia

La UEFA a confirmado la sanción de tres partidos al jugador del Valencia CF, Geoffrey Kondogbia, al entender que provocó la tarjeta amarilla en el partido de ida ante el Celtic. La UEFA abrió un expediente disciplinario al centrocampista porque detectaron la posibilidad de que el jugador forzara la amarilla de manera intencionada en los minutos finales del encuentro de Celtic Park, para así cumplir ciclo en la vuelta y limpiarse de cara a las próximas eliminatorias, y ahora ha confirmado la sanción. El jugador ya cumplió en la vuelta ante el Celtic el primero de ellos.

El caso ha sido tratado por el Organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA y, según el artículo 15 del Reglamento Disciplinario del máximo organismo futbolístico europeo, la sanción a Kondogbia podía variar entre uno o tres partidos. Al final, la UEFA ha decidido que son dos los partidos de multa. "A nosotros nos ha sorprendido, pero no tengo bases de opinión, en ningún caso se verá que el entrenador le dijo nada de forzar la amarilla y esperamos que se confirme la sanción de un partido y no tenga una influencia mayor", había dicho Marcelino. Pero ahora no podrá jugar la cita de octavos de final de la Liga Europa ante el Krasnodar.