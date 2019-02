Rodrigo, listo para Leganés

Marcelino recupera a tres jugadores que estaban lesionados, Rodrigo, Piccini y Gabriel Paulista, y a uno que estaba sancionado, Diakhaby, para el partido del Valencia CF del domingo ante el Leganés en Butarque (12.00). Eso le va a permitir al técnico asturiano refrescar mucho al equipo respecto al once que batió el pasado jueves al Celtic (1-0) en lo que supuso la clasificación del equipo para los octavos de final de la Liga Europa.

Sobre el juego del Leganés, Marcelino ha dicho: "Respeto mucho cualquier estilo de juego. Esa variedad de estilos es lo que enriquece al fútbol. Sería aburrido jugar igual todos. El Leganés es un buen equipo porque sabe a lo que juega y hay un trabajo del entrenador y una correlación de lo que hace. Balón largo, segunda jugada, utiliza la contra, centro lateral, llega mucho al área. En su campo es muy poderoso. Es un rival muy a tener en cuenta. En su idea me parece que hace la cosas muy bien".

El técnico se lamentó de la sanción a Kondogbia (dos partidos en la Liga Europa) por haber forzado supuestamente una amarilla. "Respetamos la sanción pero nos parece excesiva. No entendemos el porqué de la situación y no ha habido una orden. El jugador toma una decisión. Para nada estamos de acuerdo. Hay que aceptarlo pero es así, aunque no es justo".

Sobre el rival en octavos, el Krasnodar, dijo: "No conozco suficiente para hacer una valoración . Vi el partido contra el Sevilla. Tiene buenos futbolistas en el último tercio. Viaje largo. Eliminó al Leverkusen. Es un equipo con no mucho prestigio, nuevo relativamente y más difícil de lo que puede parecer". Por último, el técnico valoró al portero Jaume, que será titular el jueves ante el Betis en la semifinal de la Copa del Rey: "Tenemos plena confianza en él y él en sí mismo. En situaciones dentro están muy concretas, habladas y consensuadas y todos saben lo que piensa cada uno".