Marcelino: "Lo de este año no me había pasado nunca"

Marcelino García Toral señaló en la sala de prensa de Butarque, tras el empate del Valencia CF ante el CD Leganés, que "ellos juegan en casa y utilizan el centro como principal arma de ataque. Y en el último tramo del partido no recuerdo acciones claras del rival, mientras que nosotros gozamos de dos llegadas peligrosas. Además, dos palos y acciones claras para marcar. Tuvimos el partido complicado al final, pero su gol es un rechace. En el fútbol influye la suerte y lo de este año a mí no me pasó nunca. Ser superior en tantos partidos y empatar tantos. Jugamos un muy buen partido a nivel competitivo y el rival nos hizo muy poco", afirmó.

El técnico se mostró muy dolido por el empate. "Se nos fueron dos puntos, insisto, no por merecimientos del rival sino porque el fútbol nos está quitando mucho este año. Para mí el mayor error que cometimos es que el Leganés nos marcó en un contragolpe faltando dos minutos y ganando nosotros 0-1. Repito que es muy difícil explicar cómo hemos empatado tantos partidos cuando hemos merecido ganar muchos de ellos. Encajamos un gol de sólo tres acciones peligrosas locales".

Marcelino no cree que el equipo se relajara al final. "No creo que el equipo se relajó, creo que compitió. Y el Leganés dominó porque juega directo, con jugadores poderosos que dan segunda jugada. Pero no empatamos porque el fútbol es así, por una pérdida y un contragolpe. Estoy orgulloso del equipo, pero siento mucho por los jugadores que no seamos capaces de transformar ese trabajo y ocasiones en victorias", añadió.

Sobre la jugada del gol del Valencia, también opinó. "¿Falta en el 0-1? Vi un gol precioso y perfecto de Kondogbia. ¿Neto, el mejor del partido? En este partido hizo dos buenas intervenciones. Nosotros tiramos dos balones al palo y tuvimos ocasiones claras. Por ese motivo, merecimos ganar. Ellos no hicieron méritos ni para empatar. Tenemos que seguir, insistir e insistir y no debemos caer en el desmayo. Los empates nos están condicionado una temporada en la que por juego y ocasiones merece tener más puntos en su casillero".