El Valencia, contra la maldición de Koeman

El Valencia volverá a jugar una final once años después de la última vez que optó a un título y tratará de apagar así los ecos de la llamada 'maldición' del exentrenador valencianista, Ronald Koeman, quien aseguró en 2011 que el título de Copa del Rey que ganó en 2008 sería el único que ganaría en cinco años.

Lo cierto es que aquella profecía no solo se cumplió sino que se ha doblado en el tiempo, ya que hace casi once años, desde aquel título copero ganado al Getafe por 3-1, que el Valencia no consigue un título oficial.

Desde aquel título, el Valencia solo ha vuelto a jugar una final y fue en ese mismo año 2008 cuando optó a la Supercopa de España ante el Real Madrid, con Unai Emery en el banquillo.

El conjunto valenciano, que ganó en la ida por 3-2 en Mestalla, perdió en la vuelta por 4-2, después de que los madridistas fueran capaces de dar la vuelta al gol inicial de David Silva a pesar de jugar en inferioridad numérica tras la expulsiones de Rafael Van der Vaart, en el minuto 39, y de Ruud Van Nistelrooy, en el minuto 72.

En la previa de un Barcelona-Real Madrid en el año 2011, Koeman se descolgó con su ya conocido vaticinio sobre la sequía de títulos valencianistas, tras su breve paso por el club de Mestalla, donde llegó en diciembre de 2007 y fue destituido en abril de 2008.

El técnico holandés no es recordado en Valencia por este título, donde numerosos jugadores reconocieron posteriormente que hubo una autogestión del vestuario en aquella final ante el Getafe, sino por su decisión de apartar del equipo a tres pilares históricos como eran Santiago Cañizares, David Albelda y Miguel Ángel Angulo, a instancias del entonces presidente Juan Soler, y de dejar al equipo al borde del descenso.

Por este motivo no se celebró entonces el título conseguido, ya que aún restaban seis jornadas para la conclusión del campeonato y la permanencia no estaba asegurada, de hecho tras ganar la Copa, perdieron 5-1 ante el Athletic y el club destituyó a Koeman dando el equipo a Salvador González 'Voro'.

Desde entonces, el Valencia lleva once años sin conquistar un título, lo que supone la segunda peor racha en la historia del club, solo superada por los 19 años que pasaron desde la conquista de la Supercopa de Europa de 1980 ante el Nottingham Forest y la Copa del Rey ganada en 1999 al Atlético de Madrid.

Ahora ante el Barcelona, el club de Mestalla, en el año de su centenario tiene la oportunidad de poner fin a esta sequía y apagar los rescoldos del incendiario vaticinio de Koeman.