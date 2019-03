"Es mejor jugar desde la euforia que desde las dudas"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, aseguró ayer que el valencianismo debe centrarse hoy en la Liga y dejar a un lado la euforia por la clasificación para la final de la Copa del Rey. «No será fácil centrar la atención, siempre que hay euforia puede que la mente se disperse y se divida, pero hay que concentrarse y pensar en el partido contra el Athletic», dijo. «Siempre hemos manifestado que la prioritario es la Liga, la Copa no existe hasta el 25 de mayo y la Europa League es una competición muy atractiva, sabemos lo que significa ganar al Athletic para estar cerca de las plaza europeas y de la Champions», añadió.

«Todo es más fácil si somos inteligentes y sabemos centrarnos en lo próximo que es lo que nos interesa, la Copa ya pasó, estamos muy felices pero hay que pensar en el próximo, aunque siempre es más beneficioso jugar desde la euforia y las victorias que desde las dudas y las derrotas», explicó. «El Athletic es un equipo bueno, muy competitivo, ha cambiado su dinámica, antes empataba mucho y ahora ha convertido esos empates en victorias, somos los equipos que más empatamos, jugamos en nuestro campo» , añadió.

«Haremos cambios, hubo un desgaste físico y mental importante, pero viene acumulado de semanas atrás. Vamos a hacer cambios con la intención de que el equipo no se debilite», dijo.

¿Por qué el equipo no rinde igual en la Liga que en el resto de competiciones? «No tengo una explicación lógica, puede ser que esas ganas de meternos arriba en los puestos altos nos precipite y no tengamos la pausa para tomar decisiones mejores y no seamos precisos».

¿El equipo ha dejado pasar un tren en la lucha por el cuarto puesto? «Viendo competir al equipo me niego a decir ni pensar que hemos dejado pasar una oportunidad. Fuimos muy superiores a los rivales para convertir esos empates en victorias, así lo dicen el números de ocasiones y el juego, pero no ha entrado... y en ningún caso puede decir que hemos dejado pasar un oportunidad. No hemos aprovechado una buena oportunidad pero estamos vivos y esta liga es muy rara e igualada».