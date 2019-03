Ferran multiplica la competencia por los extremos

Carlos Soler y Kang In, ayer en el entrenamiento.

Carlos Soler y Kang In, ayer en el entrenamiento. f. calabuig

«Ferran Torres es ágil veloz y entiende el juego. Puede jugar por dentro o por fuera; llega al área, ataca los espacios y es fuerte en el juego aéreo: el equipo lo busca por arriba cuando está presionado. Tiene unas características muy apropiadas para el juego de Marcelino». Así describe a la perla del Valencia Luis Milla, exmediocentro del club de Mestalla y exseleccionador español sub 21, un experto en jóvenes talentos. «Lo veo todavía un poco tímido en el campo y con mucho margen de mejora», añade Milla, que había estado dos años fuera como seleccionador de Indonesia y le ha sorprendido la presencia en el equipo de Marcelino del extremo de Foios.

Ferran Torres marcó su segundo gol con el VCF en Liga, el domingo en Montilivi ante el Girona (2-3), y le dio el triunfo al cuadro valencianista en el descuento. Fue un alarde de velocidad, potencia y coordinación en carrera, sabiendo el momento justo para tirarle el regate largo al portero Bono. «En el gol, él pide el balón de cara al pasador (Kondogbia), se gira y ataca el espacio», añade Milla.



Amistad con Carlos Soler

Ferran Torres ha sido titular en los dos últimos partido de Liga (frente al Athletic y el Girona) por delante de Carlos Soler, que cuajó a su vez una notable actuación frente al Krasnodar (2-1 en la Liga Europa). El puesto de interior derecho está muy bien cubierto para la próxima temporada y la relación personal entre los dos canteranos es espléndida según se constata en la siguiente anécdota: Soler lució una camiseta de Ferran durante la fiesta de celebración del pase a la final de la Copa del Rey tras eliminar al Betis en Mestalla (1-0).

Por la banda izquierda, la titularidad también se ha puesto cara, pero la jerarquía no está tan clara para la próxima campaña. En un principio, la banda izquierda iba a ser para Guedes como titular y para Kang In como suplente de lujo. Eso pensaba el club cuando el joven surcoreano descolló en la vuelta de la Copa del Rey frente al Getafe al participar en los dos goles de la clasificación. Las cosas han cambiado desde la mejoría en el rendimiento de Cheryshev (que iba a ser devuelto el Villarreal) y desde la marginación de Kang In, ausente de las últimas convocatorias de Marcelino.

Guedes también ha habido de ponerse las pilas para no quedarse atrás con el primer tanto del domingo pasado ante el Girona. Quien ha quedado en zona de nadie es el joven surcoreano. Al firmar contrato con el primer equipo, el pasado 30 de enero, Kang In, de 18 años, ya no puede jugar en el Mestalla y tampoco está contando para Marcelino. El club le puso un cláusula de rescisión de 80 millones.

La competencia por las dos bandas es muy alta y, además, Marcelino está utilizando tanto a Cheryshev como a Ferran Torres como delanteros cuando lo necesita. Ferran marcó en Girona en esa posición: como único punta.



Kang In, convocado por Corea

Kangin Ing ha sido incluido en la lista de convocados de su selección, Corea del Sur. El interior izquierdo se estrena en categoría absoluta tras las llamada del seleccionador, el portugués Paulo Bento. Se medirá a Colombia y Bolivia en dos amistosos. Cheryshev también ha sido convocado por Rusia.