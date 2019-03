La Cadena Ser expedienta a Pedro Morata

La Cadena Ser ha abierto este jueves un expediente informativo al periodista Pedro Morata Calvo, jefe de Deportes en la Comunidad Valenciana, por las descalificaciones vertidas por él en el programa de ayer miércoles, en las que arremetía contra el futbolista del Valencia Carlos Soler, contra el presidente del club de Mestalla, Anil Murthy, contra el exjugador Mendieta y contra los exentrenadores valencianistas Rafa Benítez y Claudio Ranieri.

Morata cargó contra ellos por no haber aceptado la invitación de acudir al programa que la cadena celebró la pasada semana en Mestalla en honor al Centenario del club. "Esto no es ser diplomático, es ser cagamático, es horroroso", dijo sobre Murthy. "Has engordado, ¿te has visto? Has echado un culon fondón que quiero que te veas", agregó. Sobre Carlos Soler, uno de los jóvenes valores del equipo, dijo que "está sobrevalorado como futbolista y como persona es un informal, un impresentable y poco persona. Es un niñato". Respecto a Benítez, declaró: "Se lo ha pasado por el arco del triunfo. Yo le conozco: es un gran entrenador, pero egoísta como él solo".

La cadena estima que dichos comentarios vulneran las normas deontológicas del libro de estilo de la Ser y los principios y valores contenidos en el código ético del Grupo Prisa. "El expediente es contradictorio y se resolverá tras estudiar la grabación del programa y las alegaciones de dicho periodista", informa la Ser, que "no comparte las manifestaciones descalificatorias" de Morata y "pide disculpas a las personas aludidas y a la propia institución Valencia CF.