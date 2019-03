El Valencia choca contra el muro del Getafe

n El Getafe fue el muro que se suponía y el Valencia no encontró la manera de derribarlo. Solo dos disparos a puerta de los jugadores de Marcelino que retrataron el impecable ejercicio defensivo de los hombres de Bordalás. Mucho mejor el cuadro de Marcelino en la segunda parte, pero sin la frescura en el ataque para doblegar a un coloso llamado Djené, infranqueable toda la tarde. El empate aleja al VCF de la Champions (se mantienen los seis puntos de ventaja del Getafe) si bien le quedan dos partidos grandes por delante para recuperar posiciones: el Sevilla y el Real Madrid.

Sorprendió el Getafe con una presión muy avanzada en los primeros minutos. Y la mantuvo toda la primera parte. Los jugadores de Bordalás ganaban cada duelo individual, pletóricos tanto física como tácticamente. El Valencia no pudo ni dominar ni salir a la contra, asfixiados sus puntos de transición, errático Rodrigo en cada pase. El trabajo a destajo de Parejo y Coquelin no era suficiente. Los interiores, Ferran y Guedes, apaneas entraron en juego. Tampoco los laterales pudieron estirar al equipo. El Getafe cerró el candado por dentro y por fuera. Solo al final del primer tiempo, en un córner primoroso de Parejo (plano y al segundo palo, por encima de las manos de David Soria), pudo marcar el VCF al rematar de cabeza Rodrigo al poste. Claro que el conjunto de Bordalás no se limitó a defender sino que atacó hasta en ocho ocasiones en este primer periodo e impidió que los defensas vivieran con tranquilidad. La amenaza era constante. Y Jaime Mata reclamó un penaltid de Gayà por una entrada que, además, le habría costado la expulsión pues ya tenía una amarilla.

La dureza presumida del partido se había visto confirmada sin paliativos. Quedaba una segunda para arriesgar, sufrir y quién sabe si ganar.

El VCF comenzó mejor la segunda parte. Una pared entre Parejo y Guedes dejó permitió infiltrarse a Rodrigo, que disparó sobre el cuerpo de David Soria. La posición más centrada de Guedes desestabilizó al Getafe y por ahí llegó el tanto del portugués anulado por el VAR. Era fuera de juego de Gameiro.

El Getafe, más cansado, pasó al plan B: acumular un sinfín de faltas que rompieran el ritmo valencianista. Damián Suárez se sacó la parte sin sanción por parte del árbitro. Guedes asumió el liderazgo en este tramo del encuentro. Tiró con todo. El Valencia tuvo paciencia para buscar el gol de todas las maneras posibles. La entrada de Cheryshev le dio más profundidad por la izquierda. Guedes había asumido todo el frente de ataque. Gamero no pudo con la velocidad de Djené en toda la tarde Marcelino lo suplió por Santi Mina. El enfado del francés con Marcelino al ser sustituido no tiene justificación. La aportación de Santi Mina, eso sí, fue muy pobre.

El Getafe ensució los últimos minutos con pérdidas de tempo y faltas y desesperó a la gente de Mestalla. Se perdió una eternidad en el gol anulado por el VAR y las marrullerías azules, pero el árbitro solo concedió cuatro minutos más.

Ovación pese al empate

Mestalla aplaudió al final a su equipo pese al frustrante empate porque sabía que su equipo se había exprimido sin éxito. Había chocado contra un muro llamado Djené.