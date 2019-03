Los mitos vuelven a Mestalla

Las leyendas regresan a Mestalla. El amistoso que conmemorará el Centenario del Valencia este domingo, contra los veteranos de la selección española, servirá para reunir de nuevo a muchos de los futbolistas que han hecho historia en el club blanquinegro en los últimos 40 años. De Subirats al Piojo, pasando por Albelda, Fernando, Kily, Arias y Vicente, el duelo despertará la nostalgia y los mejores recuerdos de los seguidores.

Ayer, coincidiendo con la presentación de la biografía de Mario Alberto Kempes, se dio a conocer la convocatoria con la que contará Claudio Ranieri, en la actualidad técnico de la Roma, que no perderá la ocasión de sentarse en el banquillo con el que consagró el inicio de la último edad de oro del club, con la Copa de 1999. Por parte del Valencia jugarán Palop, Rangel, César Sánchez y Bartual en la portería. Como defensas Arias, Miguel, Fabio Aurelio, Camarasa, Carboni, Voro, Marchena, David Navarro, Djukic, Giner y Curro Torres. En el centro del campo estarán Albelda, Baraja, Robert, Farinós, Subirats, Rufete, Fernando, Kily y Jorge López, mientras que en ataque se dispondrá del Piojo López, Angulo, Vicente, Mista, Xisco y Juan Sánchez.

Por parte de la selección española, entrenada por José Antonio Camacho, jugarán Juanmi, Nadal, Romero, Milla, Engonga, Marcos Senna, Juanfran, Juan Carlos, Marcelino Elena, Otero, Amavisca, De la Red, Víctor Sánchez, Catanha, Salva, Lobo Carrasco, Dani García Lara y Quique Estebaranz. El partido empezará a las 18 horas en Mestalla y ya se han vendido más de 26.500 entradas.

La Asociación de Jugadores del Valencia, capitaneada por Ferran Giner, lleva más de un año trabajando en la planificación del amistoso que reunirá, entre los veteranos que jugarán y los que asistirán al evento, a casi 200 exfutbolistas del Valencia. El partido dará comienzo a las 18:00, pero previamente, a partir de las 17:00, tendrán lugar los actos festivos previstos para conmemorar la efeméride. Una ocasión propicia para que los espectadores se reencuentren con ídolos de todas las épocas, como ya se vio en la marcha cívica del pasado lunes, cuando se cumplieron cien años de la fundación.



Kempes y su fútbol

Arropado por familiares y excompañeros, Kempes presentó su autobiografía en Mestalla con una amena charla con el periodista Paco Lloret, en la que recordó sus primeros tiempos en el Valencia, momentos cumbre como la final de Copa de 19179 conquistada contra el Real Madrid y las diferencias entre su fútbol y el actual: «Antes te pegaban y nadie se daba cuenta, sólo había una cámara y seguía a la pelota. Ahora ya no puedes ni hablar, 20 cámaras y el VAR, que no sirve para nada. Antes vivíamos bien pero ahora los jugadores son como dioses, bajan del autobús con los cascos, no hablan entre ellos... Esos duelos con Arteche, Benito, Pirri, Migueli...».