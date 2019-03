Una afición única en un Centenario imbatible

El barril de las emociones estaba ya completo cuando Mario Alberto Kempes Chiodi subió las escalerillas del palco de Mestalla y no pudo resistir la tentación de grabar, como un aficionado más, el estadio de Mestalla lleno de luces mientras tronaba el himno regional y estallaba la pólvora en el corazón de 40.000 valencianistas. Aunque pasen otros 100 años, nadie podrá olvidar este momento. Tampoco Daniel Solsona, unos metros por delante de Kempes en el palco, tan vivo como cuando amagaba de tacón en los ochenta.

Se perdieron el éxtasis final los jugadores de la primera plantilla al abandonar antes el estadio para evitar aglomeraciones. Pero se empaparon, liderados por Parejo, de todo: lo que es y será el valencianismo. Gozaron del partido de las leyendas sabiendo que algunos lo serán algún día. Parejo va camino porque ha entendido el alma de Mestalla.

No hay afición comparable a la del Valencia CF, barruntaba Pep Serer tras haber disfrutado de la marcha cívica y de la 'ofrena', el pasado día 18. Tanta pasión y agradecimiento de la gente hacia sus exfutbolistas ha desbordado la celebración del Centenario.

Gracias al inagotable Ferran Giner, presidente de los exfutbolistas, por haber alentado el reencuentro secular de tantos sentimientos. Gracias a Kempes y los más de 200 exjugadores presentes ayer en Mestalla por su generosidad y reciprocidad con la hinchada. Y gracias al club por haberle dado vuelo a todo eso.

Los más queridos

El partido no deja indiferente a nadie: Arias se quita la camiseta blanca y debajo luce la de la señera (segunda piel) tras besar la hierba. Vicente regatea como ese finísimo interior zurdo antes de la patada del Werder Bremen. Albelda y Marchena, ¡tan poderosos! Subirats, a los 61 años, la toca como siempre. Djukic no se ha quitado el frac. Y Cañizares rompe el guión y comparte el cariño con un rato de fútbol. Mestalla muestra su preferencia por Kempes, Piojo, Albelda, Voro, Cañizares y Vicente. Piojo despierta ternura sin esa punta de velocidad. César, en la meta de España, detiene el penalti de Juan Sánchez. Solo marca Di Vaio frente Catanha (2) y De la Red. Senna y Milla están en forma. Mestalla te adora, Kempes, calienta, 100 años no son nada.