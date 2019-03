"Puchades me dijo: Xiquet, el camp és teu"

El Centenario sigue en plena ebullición en el Valencia. El Forum Centenari de Caixabank convocó ayer una mesa redonda para ahondar en la memoria heredada del club, con los exjugadores Roberto Gil y Miguel Ángel Angulo, el periodista Alfonso Gil y el columnista Miquel Nadal. El acto, conducido por Paco Lloret viajó entre los recuerdos y los sentimientos heredados, que tuvieron como punto culminante la emocionante evocación de Roberto Gil al recordar sus primeros minutos como valencianista, en 1958, en el homenaje a Antonio Puchades: "Quince días antes me habían dicho que subía al primer equipo. Antonio me dijo: Xiquet, el camp és teu". Gil, de 82 años, histórico gran capitán del Valencia CF en los años 60, no pudo reprimir el llanto al agradecer a Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas, todo su esfuerzo en los actos del Centenario.

Roberto Gil también rememoró las bodas de oro del Valencia, y que coincidieron con su etapa como futbolista: «Recuerdo aquella fecha del 50 aniversario muy bien. Era jugador del Valencia y era joven, ahora no sé lo que soy. Yo creía que no llegaría al Centenario y aquí estoy. Al segundo Centenario no creo que llegue. Siempre he dicho que solo he sido un poquito de la historia de este club. Hay personajes que no olvidaremos: Puchades, Claramunt, Mendieta€ Han sido actos inconmensurables. He llegado a casa deshecho».

Por su parte, Miguel Ángel Angulo recordó su debut en la campaña 1997/98, con 20 años: «Perdimos 0-3 contra el Barcelona y expulsaron a Carboni en la segunda patada. Con la entrada de Ranieri se cambió la identidad con unas bases de jugadores veteranos y jóvenes, se sentaron las bases y los valores de responsabilidad, carisma, trabajo, sacrificio€ Había jugadores curtidos y gente joven con hambre e ilusión». El polivalente exfutbolista reflexionó sobre lo que supone el final de la carrera, la retirada: «Cuando se acaba el fútbol es un día triste, pero tienes la sensación que ese día te está llamando, las sensaciones de que ya no estás disfrutando, de que viajas para sufrir. Cuando llegó ese día no quise engañar a nadie, ya no me sentía capacitado. Nunca esperas que llegue ese día, pero quise ser honesto».

Alfonso Gil y Miquel Nadal hablaron del proyecto del libro del Centenario, al que han contribuido junto a una docena de autores: «Es un gran libro, una obra coral con muchos rostros, y que servirá para reivindicar el valor de la memoria. El patrimonio sentimental no marca goles, los libros no rematan córners, pero ayudan». El acto estuvo introducido por el presidente Anil Murthy, que habló del proyecto del Centenario: Teníamos mucha ilusión y el sueño de hacer un gran Centenario. Algunos coleccionistas de fotos quisieron aprovecharse exigiendo más de un millón de euros para ceder su colección. Debíamos plantear otra alternativa, con el amor altruista al club como lo más importante». Exfutbolistas, expresidentes, los descendientes de los fundadores y el director territorial de Caixabanc en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, acudieron al acto, que acabó con la firma de autógrafos de Carlos Soler y Jaume Doménech.