El Valencia y el ayuntamiento desechan la idea de derribar el nuevo Mestalla

El Valencia CF tiene la intención de concluir las obras de construcción del nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas, y crear un nuevo recinto lo suficientemente atractivo como para convencer del cambio de campo a aquellos aficionados que ahora mismo son más partidarios de quedarse en Mestalla.

El club asegura que se han malinterpretado las palabras del presidente, Anil Murthy, cuando afirmó en una entrevista a Levante EMV, que nueve de cada diez valencianistas deseaban quedarse en el actual estadio. El Valencia inició las obras del nuevo campo en 2007 y las paralizó por falta de financiación en 2009. Desde entonces se han producido algunos intentos de reanudación, pero ninguno ha prosperado y ahora el club está a la espera de vender las parcelas del actual estadio para poder reanudarlas.

Ante las dudas sobre si el VCF quisiera seguir en el viejo Mestalla, sobre el que pesa una orden de demolición del Tribunal Supremo, la Federación de Vecinos de València ha asegurado que si elclub llega a una acuerdo «con base legal y con todas las partes implicadas» para seguir en el campo de Mestalla, no pedirían que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que establece que parte de las gradas son ilegales y hay que derribarlas.

El alcalde de València, Joan Ribó, indicó que «el Valencia CF tendrá que explicarnos qué quiere hacer. Es el que tiene que hacernos un planteamiento serio y, con calma, pero algún día lo tendrá que hacer», agregó el alcalde de Compromís.

Desde el PSPV, la portavoz y también candidata, Sandra Gómez, explicó que hasta que no haya propuesta formal por parte del club, «no nos vamos a pronunciar, ni tampoco a golpe de titulares». Su concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, considera la hipótesis del derribo del nuevo estadio como «muy compleja». «Es muy difícil valorar lo que parece un media información. La operación de Mestalla depende de una actuación estratégica de la Generalitat Valenciana, hay un convenio que se está desarrollando entre el Ayuntamiento y el Valencia CF con una permuta de solares ya efectuada, y se están realizando las compensaciones económicas que prevía aquel convenio. Y las últimas informaciones que dispongo hacen referencia a una tramitación de una licencia para reanudar las obras del nuevo estadio y no tenemos otro tipo de comunicación o de intención del club. Esa propuesta tendría que darle el visto bueno la Generalitat y revestiría una complejidad muy importante. Y hay una sentencia no se ejecuta porque está previsto el derribo del estadio, pero si se mantiene habría que atender a la sentencia vigente», detalló el edil.

La candidata de Podem, María Oliver, considera todo el proceso «un destarifo». «Me parece curioso que estemos siempre arreglando los desaguisados del pasado. La permuta fue un destarifo y la ampliación del Mestalla también. Parece un poco absurdo la demolición de un estadio que está aún por acabar».

Mientras, el candidato de Ciudadanos, Fernando Giner, dijo que la operación del nuevo estadio «es un tema de la ciudad, con un estadio a medio hacer que está que se cae», y por ello cree que Ribó «tiene que darle solución».