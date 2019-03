Victoria de Champions

El VCF se ha agarrado a la fortaleza de sus centrales (imperal, sobre todo, Garay), al empuje de Gayà y a la consistencia de sus mediocentros (Kondogbia y Parejo) para ganar por segundo año consecutivo en el Pizjuán y acercarse a la zona de Champions. Empate con el Sevilla a puntos, le supera en el golaverage y se queda a solo tres del Getafe. El VCF fue ligeramente mejor en la primera parte, coronada con el gol de Parejo de penalti en el 45, y supo sufrir en la segunda ante un Sevilla avasallador. Los jugadores de Marcelino notaron un bajón físico en el segundo periodo, pero aguantó gracias a su defensa y a su portero. El cuadro de Marcelino suma 16 partidos seguidos sin perder.

Arrancó muy bien Carlos Soler, mecido por la inercia de los dos goles con la Sub 21, primero con dos caños a sendos rivales y después con un pase en profundidad a Gameiro. La mejor ocasión del VCF llegó de una recuperación de balón de Parejo, que le robó la cartera a Gonalons en la salida del balón, sirvió a Rodrigo y este abrió a la derecha a Gameiro. El centro del francés, en dirección a Parejo al segundo palo, tropezó en el talón de un defensor y evitó el remate del capitán.

El VCF, sin embargo, no probó al meta Javi Díaz en el debut de este en Primera. Los dos mediocentros, Kondogbia y Parejo, impusieron su jerarquía en toda la primera parte, sin la ayuda necesaria de los atacantes. Hubo de ser Gayà quien corriera en diagonal hacia un pase en profundidad del maestro Parejo: Banega llegó tarde, arrastró al lateral de Pedreguer y el penalti lo transformó sin contemplaciones Parejo. Era el primer tiro a puerta en la meta del joven Javi Díaz, que nada pudo hacer. Octavo gol de Parejo en la Liga.

El Sevilla apretó al VCF tras la reanudación, aunque aprovechó los espacios a la contra Gayà para lanzar una contra, servir a Cheryshev (sustituto de Guedes) y el pase al centro para Gameiro, que tiró con violencia y la pelota pegó en el larguero de Javi Díaz.

El cuadro de Caparrós se hinchó a centrar desde las bandas, sobre todo desde la derecha Jesús Navas, pero anduvieron muy vivos los centrales para despejarlos.

El duelo Navas-Gayà fue un espectáculo. El Mudo Vázquez, al entrar por Amadou, mejoró al Sevilla mientras el Valencia perdió salida con la entrada de Cheryshev, algo cansado tras su viaje con la selección rusa.

El VCF no dio tres pases seguidos en el tramo largo de la segunda parte. El equipo bajó mucho físicamente y Carlos Soler, tan fino en el primer periodo, se vino abajo en el segundo, también cansado por los viajes y los partidos con la sub 21. Por eso entró Ferran Torres en el último cuarto para recuperar algo de la velocidad perdida. No pudo el VCF más que defenderse pero fue suficiente para obtener una victoria de Champions.