Javier Subirats: "A mi Mestalla que no me lo toquen"

El exjugador del Valencia Javier Subirats calificó de difícil el traslado del club al nuevo Mestalla por que abre un debate interno "entre el sentimiento y la modernización" en el club valenciano del estadio valencianista.

El excentrocampista Subirats y el compositor del himno oficial del club, Pablo Sánchez Torella, participaron este jueves en el Congreso Internacional de Historia Comarcal, organizado por la Universidad Católica de Valencia, en el que abordaron el traslado de estadio en una sesión en homenaje al centenario del club.

"A mi Mestalla que no me lo toquen, el antiguo estadio recoge más el sonido y el calor del público, lo digo como músico, y ese sonido creo que el nuevo Mestalla no lo tendrá", reconoció el compositor del himno valencianista.

"Hay grandes compromisos e importantes inversiones en juego, al final se tendrá que hacer el campo porque va a ser una fuente importante de ingresos y se necesitan muchos millones para acabarlo, que no sé si el Valencia tendrá", apostilló Subirats, también exsecretario técnico del Valencia CF.

Pablo Sánchez Torrella y Javier Subirats coincidieron en el gran valor sentimental del antiguo Mestalla, sobre todo para la afición, pero también reconocieron el peso de "los grandes compromisos" jurídicos y económicos implicados en la construcción del nuevo campo.

"Si todo este barullo se hubiera solucionado rápidamente, el problema se habría resuelto mejor, en cambio a pesar del componente sentimental a estas alturas ya no veo la forma de ir hacia atrás", concluyó Subirats