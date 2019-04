Con Parejo y sin confianzas

En los finales de temporada hay dos clases de partidos exigentes, de «finales». Por una parte, los duelos directos por alcanzar títulos y clasificaciones europeas, citas en las que la presión está marcada por la expectativa, los alicientes, la esperanza. En este escenario, los blanquinegros se lucieron con dos triunfos de altura en tres días de distancia contra Sevilla y Real Madrid. Y luego hay otra clase de partidos, contra rivales de aparente menos entidad y dominados por un vértigo y un instinto de supervivencia que les hace más imprevisibles que vulnerables. El mejor Valencia de la temporada afronta esta tarde uno de esos encuentros, en Vallecas, contra un Rayo caído a la penúltima posición, que lleva dos meses sin ganar y que ha confiado su salvación al grato recuerdo pasado de Paco Jémez.

Sin confianzas y con Daniel Parejo Muñoz continua el asedio a la cuarta plaza ostentada todavía por el Getafe. El Comité de Competición de la RFEF retiró ayer la cartulina amarilla vista ante el Real Madrid y que acarreaba un partido de suspensión para el capitán valencianista, gran puntal del buen momento de forma del equipo de Marcelino García Toral. En sus alegaciones, el Valencia incluyó un vídeo que rebatía la redacción del acta por parte de Jaime Latre y en el que se apreciaba con claridad que no había contacto con Lucas Vázquez o que en caso de haberlo era tan leve que no podría acarrear una sanción como la que se le aplicó. «Beneficia al espectáculo», afirmaba ayer, siempre generoso, Paco Jémez. Parejo queda a una sola tarjeta de nuevo de ser sancionado, en un escenario idéntico al de otros seis compañeros de equipo, también con cuatro amarillas: Ferran Torres, Santi Mina, Gayà, Daniel Wass, Francis Coquelin y Facundo Roncaglia.

Marcelino no se fía para nada del partido: «Haber hecho dos partidos extraordinarios nos puede llevar al error», avisaba ayer. «Deberíamos ser lo suficientemente inteligentes y constantes para recordar el momento de la temporada en el que estamos y para darnos cuenta de que no podemos permitirnos el error de no tener la máxima intensidad, respeto o ambición de ganar», añadía ayer. «Si así fuera, una semana que puede ser buenísima y en la que tenemos la posibilidad de sumar nueve puntos, se quedaría en seis y no nos gustaría. Tenemos que ser muy humildes, respetuosos al máximo con el rival y poner en práctica la forma de ganarle», ampliaba el técnico. El técnico admitió que prevé algún cambio más en el once titular al encadenar tres choques en una semana y admitió que se alegró cuando supo que podrá contar con Dani Parejo: «El concepto de partido es el mismo, pero nos ofrece la solución de un jugador muy importante y que está en un momento extraordinario». Marcelino dijo que el último puesto de la Liga de Campeones y los tres de la Liga Europa «están muy reñidos» con hasta siete implicados y pidió juicios pacientes con Guedes.