"Vi a un gran Kondogbia, pero no le acompañaron"

«Estoy bastante decepcionado con el partido que hemos hecho», dijo Marcelino. «Hemos sido poco contundentes en las áreas. Antes del 1-0 tuvimos tres manos a manos y un penalti. El rival producto de un error nuestro marcó gol en su única ocasión hasta el tramo final. No estuvimos al nivel que podemos estar, cuando la mayoría de los futbolistas están por debajo de su nivel todo se iguala y el Rayo nos ha ganado».

Precisamente Kondogia abandonó el estadio en muletas tras el golpe en el muslo recibido al chocar contra Gálvez. Es duda para el partido de Liga Europa del jueves, cuartos de final, conta el Villarreal en el estadio de la Cerámica.

¿Le ha faltado humildad al equipo? «No sé lo que ha faltado. No lo sé», respondió Marcelino. No me gusta ver a mi equipo jugar de esta forma. Reconocía a solo uno o dos jugadores, los demás no han estado a su nivel. Vi a un Kondogbia extraordinario, si le hubieran acompañado los demás estaríamos hablando de otro resultado».

Se le vio enfadado al técnico asturiano. Pocas veces ha estado con esta cara. «Estoy muy decepcionado con el partido que hemos hecho hoy. No es porque no han querido o no hayan hecho lo que se ha planteado, nos ha salido un mal partido y no me gusta ver a mi equipo así».