Un duelo apasionante

Mestalla acoge hoy un derbi estimulante. A la pretérita rivalidad entre los dos clubes de la ciudad, más intensa desde que el club granota se instaló en Primera División la pasada década, se une la situación particular de los dos contendientes. A falta de 7 jornadas para el final de Liga, el Valencia CF está a 4 puntos de la zona de Champions, que ocupa el Getafe. Necesita la victoria. Igual o más necesitado llega el Levante UD. Tras dos tercios de temporada relativamente tranquilos, su dinámica de los últimos meses le ha metido de lleno en la lucha por la permanencia: está sólo 3 puntos por arriba del descenso. Tal como pinta el panorama y la fortaleza de su rival, salir hoy con un empate de Mestalla sería un buen resultado. Ganar le pondría con más de un pie en Primera.

El Valencia CF saltará al campo sabedor de los resultados de Getafe y Sevilla, son sus dos principales rivales por entrar en la Liga de Campeones. Su entrenador, Marcelino García Toral, tiene la baja por sanción de Roncaglia y Ferran Torres y mantiene la ausencia de Kondogbia por lesión, pero tiene a su disposición a Carlos Soler, sancionado en Villarreal. Además, el técnico asturiano, está pendiente de la recuperación de Jaume Domenech, aquejado de unos dolores estomacales esta semana, y de Rubén Sobrino.

Marcelino podría dar la titularidad a Piccini y Coquelin, que jugaron en La Cerámica sus primeros minutos tras haberse recuperado de sendas lesiones, y de este modo Wass permanecería en el banquillo como solución para cualquier de estas dos posiciones en el once.

Carlos Soler tiene un sitio garantizado en la formación titular y con Parejo fijo en el equipo, el entrenador del Valencia tendrá que evaluar el nivel de desgaste de jugadores como Guedes o Rodrigo, aunque ambos serían titulares ante la importancia del choque.

Para el encuentro serán baja por lesión Kondogbia y Ferran Torres; por lesión, Facundo Roncaglia.

El Levante UD se presenta al derbi en la peor racha de la temporada, tras 7 jornadas sin conocer la victoria, y con la baja de Sergio Postigo por lesión. Sin embargo, el entrenador Paco López recupera a Cabaco y Vezo. El técnico ha convocado a todos los disponibles, incluído a Toño, que no entra en la lista desde que entró en prisión, en febrero.

¿Con qué sistema jugará Paco López? Parece claro: con un 3-5-2. A pesar de los malos resultados, no se esperan muchos cambios en el once inicial y Vezo ocupará el hueco de Postigo en el eje de la zaga, mientras que Moses Simon o Cabaco pugnan por un puesto en el equipo titular.

El centro del campo estaría formado una semana más por Campaña, Rochina y Bardhi y Roger, que ha marcado en los dos últimos partidos de LaLiga. Prácticamente el equipo de gala, a falta de que Toño juegue o no.