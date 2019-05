El Valencia ha iniciado un proceso para tratar de identificar a aficionados del club que lanzaron saludos nazis y realizaron gestos racistas en el Emirates Stadium, tras la disputa del encuentro entre el Arsenal y el equipo blanquinegro, en la ida de las semifinales de la Liga Europa. El club anunció que tomará medidas contra los implicados en caso de confirmar las pruebas. El propio presidente, Anil Murthy, que ayer por la tarde reaccionó con contundencia a la controversia desde su cuenta de Twitter: «Difícil partido en un precioso estadio. No hay lugar en el fútbol para el racismo o la violencia. Esos pequeños estúpidos no son valencianistas, nos libraremos de ellos por el bien del fútbol».





Difficult game in a beautiful stadium @Arsenal There is no place in football for racism or violence. Those little twats are not Valencia fans. We'll get rid of them for the good of football.