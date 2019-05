Marcelino apela al espíritu del Liverpool para alcanzar la final de Europa League

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, dijo que el hecho de que el Liverpool remontara ante el Barcelona en la Liga de Campeones no supone que ellos vayan a hacerlo ante el Arsenal pero dijo que "una lectura" de ese encuentro es "que si estamos al máximo nivel, como el Liverpool, vamos a tener opciones".

"Cada partido es diferente, no vamos a eliminar al Arsenal porque el Liverpool haya eliminando al Barça. Lo haremos porque nuestros jugadores están convencido y porque pueden lograr el resultado para estar en la final", destacó.

Respecto a la eliminación del Barcelona, apuntó que no les va a afectar ni aunque este fin de semana se enfrente al Getafe, su principal rival por la cuarta plaza en la Liga, ni de cara a la final de la Copa del Rey en la que se enfrentarán.

"Creo que no nos afecta en nada. No sabía decirte cómo van a afrontar la final por no jugar la de Champions o jugarla. Un club como ese y unos futbolistas así, independiente de que jueguen una final ocho días después, las iban a afrontar al máximo nivel", explicó en una rueda de prensa.

Eso sí, el 4-0 de Anfield dijo que confirma que "en el fútbol no puedes dar por hecho nada y en 90 minutos puede suceder cualquier cosa, independientemente del favoritismo o el resultado previo".



Gayá: "El equipo saldrá a morder"

José Luis Gayà, lateral del Valencia, aseguró este jueves que Mestalla debe "jugar un papel fundamental" este jueves en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa ante el Arsenal pero dijo que, independientemente, el equipo "va a salir a morder, a por todas y con muchísima intensidad".

El lateral dijo que necesitan a los seguidores y se mostró seguro de que no van a fallar. "Sólo pienso en hacer un buen partido, que Mestalla nos apoye y sea el jugador número doce, que lo va a ser", señaló en una rueda de prensa.

"Los noventa minutos se le van a hacer muy largos al rival", auguró Gayà, que admitió que el empuje de la afición desde el recibimiento es difícil de asimilar "pero esa sensación nos motiva" y que deben transformar todo eso en energía positiva".