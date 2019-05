A por la décima final europea

Mestalla vive esta noche un partido de los grandes. El Valencia CF tiene ante sí la posibilidad de volver a una final europea 15 años después (la Supercopa de Europa ganada al Oporto en 2004). Sería su décima final continental. Se le abriría la puerta de sumar su séptimo título internacional tras haber ganado 2 Copas de Ferias (1962 y 1963), 2 Supercopas (1980 y 2004), 1 Recopa (1980) y 1 Copa de la Uefa (2004). Sus 3 subcampeonatos se reparten en la Copa de Ferias de 1964 y las dos Ligas de Campeones de 2000 y 2001. En 2014 se le escapó, en el último suspiro, el billete para la final de la Liga Europa, con aquel gol dramático de M'Bia en Mestalla en el descuento.

El entrenador del Valencia CF, Marcelino, afronta el partido convencido de superar el 3-1. «El convencimiento a mí me lo transmiten los futbolistas con sus palabras, con su mirada, con su forma de actuar. Creo que la afición también lo está», dijo ayer. «Necesitamos un 2-0. La inteligencia y la paciencia deben ser dos virtudes con las que afrontar el partido. Pero eso no va reñido con el atrevimiento, alegría, la intensidad, con atacar la portería rival continuamente. Pero cuando no tengamos el balón hay que defender muy bien».

El Valencia saboreó ya una remontada ante el Arsenal. Superó el 2-1 de la ida en los cuartos de final de la Champions. Pero hay noches más memorables en el recuerdo. La mayor remontada en Mestalla se vivió otra noche primaveral, en 1979. Fue en la Copa del Rey, que terminaría levantando Pepe Carrete en el Vicente Calderón: el Valencia CF venía de perder 4-1 en en el Camp Nou. En Mestalla goleó 4-0 al Barça, con dos goles de Bonhoff, 1 de Lobo Diarte y el definitivo de Darío Felman, a pase de Kempes, la noche que el «Matador» se retiró a la banda a cambiarse el pantalón, roto por la mano de un defensa rival. Su imagen en calzoncillos quedó asociada para siempre con aquella noche de éxtasis en la grada, una fecha imprescindible para los nostálgicos.

Remontadas europeas mayúsculas también hay para el recuerdo, y muy recientes: aquel 5-0 al Basilea, con un hat-trick de Paco Alcácer, en 2014. El Valencia CF venía de perder 3-0 en Suiza.

La historia avala al equipo de Mestala esta noche. El Valencia CF es la «bestia negra» del Arsenal. Le ganó la final de la Recopa de 1980, le eliminó en cuartos de la Champions de 2001 y en 2003 le dejó fuera en el último partido de la fase de grupos de la misma competición.

Con Coquelin disponible otra vez, Marcelino recupera su sistema(4-4-2) después del fiasco de Londres, donde fracasó con un 3-5-2. Con Lacazette y Aubameyang enfrente, el Valencia CF hoy tiene también mucho trabajo en la retaguardia.