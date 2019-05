Albelda se manfiesta contrario al nuevo formato de la Supercopa

El excapitán del Valencia, David Albelda, aseguró que no considera que sea justo cambiar el formato de la Supercopa aprobada por la RFEF, ya que perjudica a los equipos que no sean Real Madrid o Barcelona, mientras que sí se mostró partidario de jugar a un partido las eliminatorias de Copa del Rey. «No me gusta el cambio de la Supercopa, aunque sí lo del partido único en la Copa del Rey porque alivia la carga de partidos», indicó el exinternacional.

En la última asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol se aprobó que, en vez de jugar la Supercopa el campeón de liga y el campeón de Copa, o en su defecto el subcampeón, la jueguen ahora los dos finalistas de Copa y los dos primeros de LaLiga o en su defecto el tercero. Este cambio supondrá que el Valencia no pueda jugarse la Supercopa de España con el Barcelona en una final, al pasar a disputarse el título en una 'Final a cuatro' en la que también participarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Albelda comentó que la Supercopa está hecha para que se dispute una final y eso lleve a un título. «Para un club como el Valencia o si hubiera sido otro, competir con Barça o Madrid es complicado y para poder ganar una Supercopa, que te has ganado estar en esa final durante la temporada, tienes ahora que pasar dos partidos. No es justo».



Ter Stegen se pierde la Copa

Por otro lalado, el portero del Barcelona Marc-André ter Stegen, con molestias en la rodilla derecha, es baja para el último partido de LaLiga ante el Eibar, y se perderá la final de Copa ante el Valencia, aunque el titular es Cillessen.