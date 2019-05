Kang In Lee ya deslumbra con Corea del Sur

Kang In Lee ya ha roto el caparazón con la selección surcoreana sub '20. El joven atacante del Valencia dio con su gol, en el minuto 78, la victoria a su país frente a Ecuador, en un amistoso previo a la disputa del mundial de la categoría, disputado a puerta cerrada. El resultado, a pesar de no ser un partido oficial, habla de las posibilidades del combinado asiático, ya que derrotó a Ecuador, una de las grandes favoritas del torneo y selección que es la vigente campeona del Sudamericano sub'20. Coreacomparte grupo con Argentina, Portugal y Sudáfrica.



Neto se queda sin Copa América

Por otra parte, el guardameta del Valencia se queda sin participar en la Copa América con Brasil, al haber sido llamado Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) y Ederson (Manchester City). Un revés para el portero blanquinegro, del que se rumorea que podría partir a la Premier en el próximo verano.