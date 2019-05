El Betis retira 10 entradas con un coste de 1.380 euros a aficionados valencianistas

Un total de 10 aficionados valencianistas se han quedado sin las entradas ya pagadas para la final de la Copa del Rey del sábado en el Villamarín, de Sevilla, entre el Barcelona y el Valencia. La causa es rocambolesca. El club verdiblanco se has había comprometido a uno de sus empleados y este a su vez las vendió a 20 aficionados del Valencia CF, que pagaron 2.760 euros por ellas. Eso fue en abril.

Hoy martes, a cuatro días de la final, el Betis ha enviado una carta a este empleado advirtiéndole de que, en vez de 20 entradas, solo le vende 10, y que le devolverá el importe de las otras 10. Estos 10 seguidores de Mestalla se han quedado con el viaje y la estancia a Sevilla pagados, pero sin localidades.

"Me he comunicado con el Betis y con la federación para que me expliquen por qué ha pasado esto, pero no me responden", ha explicado a este periódico Daniel Belenguer, uno de los valencianistas afectados. En una carta a su empleado, el Betis explica: "Hemos venido realizando un esfuerzo extraordinario para poder satisfacer las peticiones de todos los empleados, pero lamentablemente las entradas de las que disponemos no cubren todas las necesidades recogidas. Lamentamos mucho la situación creada y rogamos comprensión".