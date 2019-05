Carlos Soler: "Voy a estar jugando la final y animando a la vez"

La final ante el Barcelona es la final anhelada por la generación de aficionados de la edad de Carlos Soler, que han resistido a una de las peores sequías de la historia. Reflexivo y autocrítico, el canterano repasa las claves del partido de Sevilla y las de una trayectoria ya asentada, pero siempre receptiva al aprendizaje.

Ya has jugado y ganado alguna final al Barça, ¿cierto?

Sí, fue en alevines. Un torneo en Madrid y ganamos 3-1 al Barça. Pero bueno, eso fue hace muchos años. En 2008 o así.

¿Te encontrarás el sábado con algún rival de entonces?

De mi edad no hay nadie. Aleñà es del 98 y supongo que estaría en el Alevín B. Con el Valencia estaba con Javi Jiménez, Pedro Chirivella (ahora en el Liverpool), Lato... Con la mayor parte de aquellos compañeros he seguido teniendo relación.

Deschamps decía que si le das muchas vueltas a una final acabas perdiéndola, por cansancio. Desde hace tres meses sabéis que el Barça es el otro finalista. ¿Cuántas finales distintas has imaginado?

Si te soy sincero, no nos ha dado tiempo a pensar en la final. Nos clasificamos a finales de febrero y han pasado tres meses en los que no hemos parado. Toda la Europa League y en Liga no hemos tenido ningún respiro porque había que llegar a esa cuarta plaza como fuera. Es verdad que cuando va llegando el momento, al ser mi primera final, te imaginas cosas, vas trabajando en cómo puede ser el partido. Hemos jugado muchas veces contra el Barça y, a pesar de que no les hemos ganado, hemos competido. En el Camp Nou nos pusimos 0-2. En Mestalla ganábamos hasta el gol de Jordi Alba al final.

Casi siempre os adelantáis al Barça en el marcador. Da la sensación que sabéis cómo jugarle.

Es un grandísimo equipo. Es el campeón de Liga, en la Champions tuvo un día malo que le impidió estar en la final y ha llegado a la final de Copa. Vamos con la intención de competir y ganar. Es mi primera final y vamos a disfrutarla.

Ellos suelen someter en el centro del campo al rival, sobre todo en posesión, pero como consecuencia de Anfield parece que no abruman tanto en ese sector. ¿Vais a poder competir la posesión o vais a estar replegados?

La eliminación ante el Liverpool habrá sido un palo duro, pero no podemos pensar que han bajado el nivel por ese motivo. Tienen grandes jugadores, pero sabemos cuáles son nuestras armas y las suyas, vamos a intentar limitárselas y pelear.

¿Pero esa batalla en la medular cómo se plantea?

Al final ellos son el Barcelona. Es un equipo al que le gusta tener el balón, manejar la posesión. Cuando hemos jugado contra ellos en bloque medio nos ha venido muy bien, hemos trabajado bien contra ellos (medita...) Tampoco vamos a desvelar aquí cómo va a ser el partido (carcajada). Sabemos cómo va a ser la final, qué tenemos que hacer y ya la hemos empezado a trabajar. El sábado veremos cómo se da.

Hay estudios que dicen que, con los años, Messi se pasa el 80% de un partido andando. Administra cada vez más esfuerzos, pero es cada vez más decisivo.

En el campo suelo estar pendiente más del juego que de Messi. Es el mejor. Esa estadística todavía eleva más a Leo.

Gerard López nos dijo que intentó ficharte para el Barcelona B. Desde que tenías 15 años el Barça te ha seguido de cerca la pista.

Es de hace un tiempo. Estoy bien en el Valencia, muy contento, y con ganas de que llegue esa final.

Luis Suárez no juega. Un alivio, con todo lo que incordia.

Pelea y trabaja muchísimo, parece que no tiene su día y te hace un gol. Es su delantero referencia y les resta un poco que no esté. Igual que la baja de Dembelé. Pero tienen bastante plantilla como para suplirles.

¿Quién crees que va a jugar en lugar de Luis Suárez? ¿Messi de falso 9?

¿Y poner a Malcom por fuera, metiendo a otro centrocampista? Según como avance la semana iremos trabajando en varias de las opciones que puedan presentar.

Has remarcado que es tu primera final. Toda una generación de aficionados, la de tu edad, ha pasado por toda una travesía por el desierto, la segunda más larga de toda la historia. Es un momento muy ansiado.

A nivel personal me llena mucho y sé que también es importante a nivel colectivo. Ha pasado mucho tiempo desde 2008 y apenas se celebró aquella Copa al ser una temporada complicada. En el doblete tenía 7 años, queda más lejos aún. Es especial como ha llegado esta final, tras un año que ha sido muy complicado, y en la que hemos llegado a unas semifinales europeas y nos hemos metido en Champions.

¿Para jugadores como tú, o como Iago Aspas con el Celta, sentir tan adentro el club es una ventaja o un inconveniente de cara a una final? Ser hincha y jugador.

¡No, no, inconveniente nunca! Jolín, para mí poder estar en el campo, con el equipo del que tú eres... voy a estar jugando la final y animando a la vez (carcajada). Uno se centra en el juego y se abstrae del ambiente, aunque va a ser muy especial.

Ha sido tu tercera temporada en el primer equipo ¿Si la segunda era la de la confirmación, esta qué ha supuesto?

El año pasado no hubo Europa y quedamos cuartos con algo más de margen. Esta ha sido más complicada al ser 60 partidos, al tener más exigencia al jugar encuentros entre semana. Ha sido una experiencia buena porque, al jugar tantos partidos en un año, te ayuda. Ya tengo incorporada en mi memoria cómo es una temporada así, complicada para todos al inicio, pero que hemos sabido levantar. No podemos olvidar que ha sido duro.

Desde el gol de Piccini al Huesca se han remontado posiciones en la tabla a base de remontadas en los partidos. ¿Cómo llega de saturada la cabeza a este momento?

Desde el gol de Piccini al Huesca hemos ido para arriba, es verdad que remontando mucho, tanto en Liga, como en Copa, como en Europa sufriendo mucho en Krasnodar. No hemos tenido tiempo para pararnos a pensar, para descansar la mente. Pero es el último partido, es la final, es el último esfuerzo y lo vamos a dar todo.

Un año tan brusco y para la segunda plantilla más joven de la Liga, ¿qué supone?, ¿una evolución acelerada de madurez?

Por supuesto. Hemos llegado a estar a 12 puntos del cuarto puesto del Sevilla, empatándoles en casa en el último minuto, hemos remado mucho. Hemos tenido que ir muy acelerados, y en algún partido eso nos ha venido mal, nos ha limitado, porque quieres hacerlo bien y estás sobreactivado. No era que no quisiéramos hacer bien las cosas, al contrario. Íbamos sobreexcitados y no era bueno.

Como en aquel partido que hiciste un par de penaltis...

(Ríe) Bueno, a todos nos pasa. Hice uno, eh, el otro no era, el día del Huesca.

Es muy pesado Marcelino con los jugadores de banda, es muy duro. Os exige atacar, defender, ir arriba, abajo, profundidad...

Nosotros sabemos desde el primer día que él es así. No hay ninguna excusa. Es exigente porque sabe qué podemos dar al equipo y nos mete caña por eso.

¿En qué notas que has mejorado en banda?

No me he parado a pensarlo... Es el segundo año en banda, conozco más la posición, sabemos lo que el míster quiere de nosotros...

¿Y qué te falta para volver a tener esa relación con el gol que siempre te caracterizó?

Es verdad. En la escuela metí más de 500 goles. Pero era delantero y era otro rollo. Siempre pienso al inicio que si logro meter entre 7 y 10 goles será un buen año. Marqué dos en Champions, en la Liga he reaccionado al final... ¿Qué me falta? A veces ha sido falta de acierto, otras sobreexcitación por ganas de marcar. Tengo carrera por delante para recuperar el gol.

¿Quizá influye que cambia tu camino al gol, al no entrar por el centro en la segunda línea?

Estaba acostumbrado a llegar desde el medio y es distinto el camino, ahora desde a banda. Me quedo con que en los dos últimos partidos he marcado gol.

¿Y por qué no has destacado como mediocentro en los partidos de esta temporada?

Al final no he tenido esos 10-15 partidos en esa posición. Entreno casi siempre en banda, los mecanismos del medio son diferentes. El carril central ha sido el mío: delantero, mediapunta, mediocentro... estoy cómodo, pero me toca estar en banda y estoy jugando a gusto.

¿Os sentó mal, a ti y a Wass, no jugar por el medio ante el Arsenal y que lo hiciera un central como Diakhaby para suplir a Coquelin?

No, hombre no. Yo estaba jugando, disfruto jugando y ni se me había pasado por la cabeza.

Empezaste este curso bien, tuviste un bajón y acabas como un tiro ¿Coincides?

Sí. Puede ser una cuestión física, mental... Cuando mis compañeros se van de vacaciones en un parón yo me voy con la sub-21 y juego todos los minutos... Al final han sido 60 partidos de club, unos 7 con la selección. Y también soy joven, soy de aquí, tengo esas ganas de triunfar y de hacerlo bien. Quizás me ha faltado confianza para desbordar, para atreverme, para disparar. Tengo que ir aprendiendo.

Al final los jugadores, que sois los elegidos y superdotados, también sois personas, frágiles como todas. Xavi confesó antes de ser el mejor en la final de la Eurocopa en Ucrania que lo pasaba fatal con las críticas.

Les pasa a todos los jugadores, todos tienen bajones y no solo dentro del fútbol. Al final somos personas, tenemos otros factores que nos pueden afectar y los aficionados no lo saben. Vivimos con ello y no tiene por qué saberlo la gente.

¿Cómo digeriste el ataque de un conocido periodista cuando dijo que estabas sobrevalorado?

Lo digerí con naturalidad. Yo sé quién soy, sé lo que soy. Mis compañeros, mis amigos y mis familiares saben la persona que soy, y no tengo nada que opinar. Esa semana marqué con la sub'21 (un golazo a Estonia). En el fútbol estamos expuestos a eso y no nos podemos quejar de que hablen mal de uno. Lo que me importa es la opinión de mi entrenador, de mi familia y de los que más me quieren.

¿Cuándo prevés ser internacional absoluto?

(Resopla) No me he parado a pensarlo. Me queda el Europeo sub'21 este verano (del 16 al 31 de junio en Italia) y acabo el ciclo. Ojalá que ganemos, aunque no sé si tendré vacaciones (bromea).

¿Cómo ha sido vivir desde dentro la temporada de Parejo?

Cuando yo estaba en el Juvenil, Parejo ya me gustaba, aunque se llevase muchas críticas. Imagínate ahora, que es capitán, que ha hecho una temporada magnífica, que está en la selección. Está en ese momento de madurez de su carrera que todo futbolista aspira. Ha hecho un gran año y ojalá lo pueda redondear este sábado.