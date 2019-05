El Valencia conquista su octava Copa en el año de su centenario

El Valencia conquistó este sábado su octava Copa del Rey tras vencer en la final al Barcelona (2-1) en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, en el año de su centenario.

El equipo de Marcelino García, que fraguó la victoria con goles de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno en la primera parte, evitó el trigésimo primer trofeo del Barcelona, que pretendía sumar su quinto título consecutivo, algo histórico.

Sin embargo, el Barcelona continúa, con treinta títulos, como el equipo con más éxitos en esta competición.

El Valencia, que jugó su decimoséptima final, ganó por primera vez en once años.



Palmarés de la Copa del Rey, competición que ha tenido tres denominaciones en su historia: Copa del Rey en los periodos 1903-1931; Copa Presidente de la República (1931-1938), Copa del Generalísimo (1938-1976) y, nuevamente, Copa del Rey desde la campaña 1976-77.



AÑO LUGAR CAMPEÓN FINALISTA ESTADIO

--- ----- ------- --------- -------

1903 Madrid Athletic Real Madrid 3-2 Hipódromo

1904 Madrid Athletic (1) Tiro de Pichón

1905 Madrid Real Madrid Athletic 1-0 Tiro de Pichón

1906 Madrid Real Madrid Athletic 4-1 Hipódromo

1907 Madrid Real Madrid Vizcaya 1-0 Hipódromo

1908 Madrid Real Madrid Vigo Spting 2-1 O'Donnell

1909 Madrid C.Ciclista Español Mad 3-1 O'Donnell

1910 S.Sebastián Athletic Basconia 1-0 Ondarreta (2)

1910 Madrid Barcelona Español Mad 3-2 Tiro de Pichón (2)

1911 Bilbao Athletic Espanyol 3-1 Jolaseta

1912 Barcelona Barcelona Gim. Madrid 2-0 Industria

1913 Madrid Racing Irún Athletic 1-0 O'Donnell (2)

1913 Barcelona Barcelona R. Sociedad 2-1 Industria

1914 Irún Athletic España 2-1 Amute

1915 Irún Athletic Espanyol 5-0 Amute

1916 Barcelona Athletic Real Madrid 4-0 Industria

1917 Barcelona Real Madrid Arenas Gtxo 2-1 Industria

1918 Madrid Unión Irún Real Madrid 2-0 O'Donnell

1919 Madrid Arenas Gtxo Barcelona 5-2 Et.Paseo Mtz Campos

1920 Gijón Barcelona Athletic 2-0 El Molinón

1921 Bilbao Athletic At. Madrid 4-1 San Mamés

1922 Vigo Barcelona Unión Irún 5-1 Coya

1923 Barcelona Athletic Europa 1-0 Las Corts

1924 S.Sebastián Unión Irún Real Madrid 1-0 Atocha

1925 Sevilla Barcelona Arenas Gtxo 2-0 Reina Victoria

1926 Valencia Barcelona At. Madrid 3-2 Mestalla

1927 Zaragoza Unión Irún Arenas Gtxo 1-0 Torrero

1928 Santander Barcelona R. Sociedad 3-1 El Sardinero

1929 Valencia Espanyol Real Madrid 2-1 Mestalla

1930 Barcelona Athletic Real Madrid 3-2 Montjuic

1931 Madrid Athletic Betis 3-1 Chamartín

1932 Madrid Athletic Barcelona 1-0 Chamartín

1933 Barcelona Athletic Real Madrid 2-1 Montjuic

1934 Barcelona Real Madrid Valencia 2-1 Montjuic

1935 Madrid Sevilla Sabadell 3-2 Chamartín

1936 Valencia Real Madrid Barcelona 2-1 Mestalla

1939 Barcelona Sevilla Rac. Ferrol 6-2 Montjuic

1940 Madrid Espanyol Real Madrid 3-2 Vallecas

1941 Madrid Valencia Espanyol 3-1 Chamartín

1942 Madrid Barcelona Athletic 4-3 Chamartín

1943 Madrid Athletic Real Madrid 1-0 Metropolitano

1944 Barcelona Athletic Valencia 2-0 Montjuic

1945 Barcelona Athletic Valencia 3-2 Montjuic

1946 Barcelona Real Madrid Valencia 3-1 Montjuic

1947 La Coruña Real Madrid Espanyol 2-0 Riazor

1948 Madrid Sevilla Celta 4-1 Chamartín

1949 Madrid Valencia Athletic 1-0 Chamartín

1950 Madrid Athletic Valladolid 4-1 Chamartín

1951 Madrid Barcelona R. Sociedad 3-0 Chamartín

1952 Madrid Barcelona Valencia 4-2 Chamartín

1953 Madrid Barcelona Athletic 2-1 Chamartín

1954 Madrid Valencia Barcelona 3-0 Chamartín

1955 Madrid Athletic Sevilla 1-0 Santiago Bernabéu

1956 Madrid Athletic At. Madrid 2-1 Santiago Bernabéu

1957 Barcelona Barcelona Espanyol 1-0 Montjuic

1958 Madrid Athletic Real Madrid 2-0 Santiago Bernabéu

1959 Madrid Barcelona Granada 4-1 Santiago Bernabéu

1960 Madrid At. Madrid Real Madrid 3-1 Santiago Bernabéu

1961 Madrid At. Madrid Real Madrid 3-2 Santiago Bernabéu

1962 Madrid Real Madrid Sevilla 2-1 Santiago Bernabéu

1963 Barcelona Barcelona Zaragoza 3-1 Camp Nou

1964 Madrid Zaragoza At. Madrid 2-0 Santiago Bernabéu

1965 Madrid At. Madrid Zaragoza 1-0 Santiago Bernabéu

1966 Madrid Zaragoza Athletic 2-1 Santiago Bernabéu

1967 Madrid Valencia Athletic 2-1 Santiago Bernabéu

1968 Madrid Barcelona Real Madrid 1-0 Santiago Bernabéu

1969 Madrid Athletic Elche 1-0 Santiago Bernabéu

1970 Barcelona Real Madrid Valencia 3-1 Camp Nou

1971 Madrid Barcelona Valencia 4-3 Santiago Bernabéu

1972 Madrid At. Madrid Valencia 2-1 Santiago Bernabéu

1973 Madrid Athletic Castellón 2-0 Vicente Calderón

1974 Madrid Real Madrid Barcelona 4-0 Vicente Calderón

1975 Madrid Real Madrid At. Madrid 0-0 Vic. Calderón (3)

1976 Madrid At. Madrid Zaragoza 1-0 Santiago Bernabéu

1977 Madrid Betis Athletic 2-2 Vic. Calderón (3)

1978 Madrid Barcelona Las Palmas 3-1 Santiago Bernabéu

1979 Madrid Valencia Real Madrid 2-0 Vicente Calderón

1980 Madrid Real Madrid Castilla 6-1 Santiago Bernabéu

1981 Madrid Barcelona Sporting 3-1 Vicente Calderón

1982 Valladolid Real Madrid Sporting 2-1 José Zorrilla

1983 Zaragoza Barcelona Real Madrid 2-1 La Romareda

1984 Madrid Athletic Barcelona 1-0 Santiago Bernabéu

1985 Madrid At. Madrid Athletic 2-1 Santiago Bernabéu

1986 Madrid Zaragoza Barcelona 1-0 Vicente Calderón

1987 Zaragoza R.Sociedad At. Madrid 2-2 La Romareda (3)

1988 Madrid Barcelona R.Sociedad 1-0 Santiago Bernabéu

1989 Madrid Real Madrid Valladolid 1-0 Vicente Calderón

1990 Valencia Barcelona Real Madrid 2-0 Luis Casanova

1991 Madrid At. Madrid Mallorca 1-0 Santiago Bernabéu

1992 Madrid At. Madrid Real Madrid 2-0 Santiago Bernabéu

1993 Valencia Real Madrid Zaragoza 2-0 Luis Casanova

1994 Madrid Zaragoza Celta 0-0 Vicente Calderón

1995 Madrid Deportivo Valencia 2-1 Santiago Bernabéu

1996 Zaragoza At. Madrid Barcelona 1-0 La Romareda

1997 Madrid Barcelona Betis 3-2 Santiago Bernabéu

1998 Valencia Barcelona Mallorca 1-1 Mestalla (3)

1999 Sevilla Valencia At.Madrid 3-0 Olímpico La Cartuja

2000 Valencia Espanyol At.Madrid 2-1 Mestalla

2001 Sevilla Zaragoza Celta 3-1 Olímpico La Cartuja

2002 Madrid Deportivo Real Madrid 2-1 Santiago Bernabéu

2003 Elche Mallorca Recreativo 3-0 Martínez Valero

2004 Barcelona Zaragoza Real Madrid 3-2 Olímpico Montjuic

2005 Madrid Betis Osasuna 2-1 Vicente Calderón

2006 Madrid Espanyol Zaragoza 4-1 Santiago Bernabéu

2007 Madrid Sevilla Getafe 1-0 Santiago Bernabéu

2008 Madrid Valencia Getafe 3-1 Vicente Calderón

2009 Valencia Barcelona Athletic 4-1 Mestalla

2010 Barcelona Sevilla At. Madrid 2-0 Camp Nou

2011 Valencia Real Madrid Barcelona 1-0 Mestalla

2012 Madrid Barcelona Athletic 3-0 Vicente Calderón

2013 Madrid At. Madrid Real Madrid 2-1 Santiago Bernabéu

2014 Valencia Real Madrid Barcelona 2-1 Mestalla

2015 Barcelona Barcelona Athletic 3-1 Camp Nou

2016 Madrid Barcelona Sevilla 2-0 Vicente Calderón

2017 Madrid Barcelona Alavés 3-1 Vicente Calderón

2018 Madrid Barcelona Sevilla 5-0 Wanda Metropolitano

2019 Sevilla Valencia Barcelona 2-1 Benito Villamarín

-- Notas

(1) No hubo final.

(2) se disputaron dos torneos

(3) por penaltis.

En 1937 y 1938 no hubo Copa debido a la Guerra Civil.



-- Los equipos campeones:

Barcelona: 30 títulos

Athletic: 23

Real Madrid: 19

Atlético de Madrid: 10

Valencia: 8

Zaragoza: 6

Sevilla: 5

Espanyol: 4

Unión Irún: 3

Real Sociedad: 2

Betis: 2

Deportivo de La Coruña: 2

Arenas Getxo: 1

Mallorca: 1

Vizcaya: 1

Racing Irún: 1

El Athletic de Bilbao reivindica como suya la copa de la primera edición, la de 1902, que la Real Federación Española de Fútbol atribuye al Vizcaya. De hecho, el Athletic luce el trofeo en las vitrinas de su museo.