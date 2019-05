Alemany: "Jason y Denis Suárez son interesantes"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha compadecido esta mañana ante los medios reunidos en la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar los principales asuntos relativos a la entidad y su futuro.

En un primer momento, el dirigente valencianista ha sido preguntado por la relación del Valencia en relación a la red de amaños vinculados a una trama de apuestas en la que Alemany ha destacado que no le consta estas situaciones. "El Valencia es ajeno a todo esto" ha destacado Alemany, enfatizando que tomarán "las respectivas medidas legales" ante cualquier medio que relacione al Valencia con ello.

Asimismo, respecto a la continuidad de uno de los pesos fuertes de la plantilla como es Rodrigo, Alemany ha señalado que no hace de su nota en redes en las últimas horas una despedida. "Rodrigo es un jugador fundamental. Que hay equipos interesados me consta porque no hay muchos más así. Nosotros estamos tranquilos, el jugador también está feliz y su propio mensaje demuestra el cariño que le tiene al club y la camiseta. A partir de aquí veremos que sucede, pero yo solo puedo decir de momento que estamos felices con él", ha destacado.

En esta línea deportiva, el director general de la entidad ha querido señalar sobre la continuidad en el club de otros futbolistas como Neto, Lato o el futuro de algunos de los jugadores cedidos actuales como Murillo o Vezo, de los que ha manifestado que se tendrá que estudiar en las próximas semanas con los jugadores y sus agentes cuál será su futuro. Además, respecto a la recompra de Maksimovic, Alemany ha resaltado que en las próximas 48 horas se decidirá sobre cuál será la postura que adopte.

Del mismo modo, también ha mostrado cuáles podrían ser algunos de los refuerzos del equipo blanquinegro de cara al próximo año, entre los que se incluyen el granota Jason y el barcelonista Denis Suárez, de los cuales ha señalado ante los medios que le parecen "interesantes".

Otro de los temas que ha tratado el dirigente del Valencia ha sido cómo quedarán las cuentas del equipo tras la consecución de los objetivos, resaltando que se va a intentar finalizar el curso sin pérdidas y donde no habrá un déficit tan grande como se preveía a principio de temporada. "Habrá una rebaja sustancial, se quedará por debajo de los 42 millones", ha apuntado.



Sigue su postura respecto a la Supercopa

Otro de los puntos tratados por Mateu Alemany ha sido reafirmar cuál será la postura del club respecto a la nueva Supercopa para la que ha señalado que continúa defendiendo su tesis en la que ha recalcado que no debería cambiarse las reglas con las que "hemos competido esta temporada", pidiendo que sea el Consejo Superior de Deportes el que decida como órgano independiente sobre si se hará finalmente el nuevo torneo de la RFEF con cuatro equipos o se mantiene esta temporada cómo hasta ahora. Eso sí, Alemany ha afirmado que acataran finalmente "lo que se decida".

Además, se ha mostrado "confiado" y "positivo" respecto a la posible sentencia de la Fifa que no permitiría al Valencia fichar, enfatizando en paralelo que tratará con el nuevo Consell la solución al caso Porxinos en el que espera "buenas noticias pronto".

Por último, respecto al rendimiento de esta temporada, el director general ha puesto en valor la gran segunda mitad realizada por la plantilla. "Creo que tiene un mérito histórico que viniendo de una situación complicadísima" se haya llegado "con opciones prácticamente hasta el final" a todos los objetivos. "No quiero poner una nota, pero excelente seguro".