Cañizares: "Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe"

El accidente mortal del futbolista José Antonio Reyes provocó ayer un aluvión de comentarios, mostrando dolor y consternación por la noticia. Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se convierten en el altavoz tanto de personas relevantes como de ciudadanos anónimos.

Uno de los que quiso manifestar su opinión fue el exportero del Valencia Santi Cañizares, y sus comentarios desataron una oleada de críticas, que obligaron al exinternacional a defenderse de su postura. El guardameta aseguró que "circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable. En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra". Además, apostilló: "las redes nos muestran las conductas más ruines y las mayores carencias que tenemos como seres humanos. Día muy triste".

La coletilla, venía a cuento de las decenas de mensajes que reprochaban al portero su comentario sobre Reyes. "Quizás no me expliqué bien. Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol",, y puntualizó que el fallecido "fue un compañero excelente y por tanto también me quería mucho". Pese a todo, las críticas no cesaron y Cañizares trató de zanjar la polémica: No me pongas en duda, porque si me atrevo a poner algo así es porque sé más de lo que se ha publicado. Y si nadie lo trata de héroe y simplemente honran su legado futbolístico y personal como yo, me alegro mucho. El protagonista de hoy no soy yo".