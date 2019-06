Kang In Lee saldrá cedido si Marcelino no le promete más de 20 partidos

El futbolista del Valencia CF Kang In Lee (Corea del Sur, 2001) saldrá cedido la próxima temporada si Marcelino no le promete jugar un mínimo de 20 partidos. El surcoreano, que está brillando en su actuación en el Mundial sub-20 de Polonia, necesita minutos para no frenar su progresión. Así lo entiende su entorno y el propio jugador, que con sólo 18 años está apuntado en las libretas de varios entrenadores de Primera División. El futuro del canterano está en manos, por tanto, del técnico del Valencia CF, que debe decidir si apostar más por él el próximo curso o darle vuelo en otro equipo.

El club de Mestalla tiene un tesoro en el Mundial sub-20 y su valor se incrementa con el paso de las jornadas. Kang In Lee acaparó la atención de los focos en la brillante victoria (2-1) de su selección ante Argentina, en el último partido de la fase grupos. El futbolista del Valencia CF, titular pese a tener 18 años, 2 menos que el resto de participantes, firmó un actuación sobresaliente, con la que confirmó el talento que atesora. Su asistencia en el primer gol, en un centro medido con la zurda desde la banda a la cabeza de su compañero, merece la pena verlo repetido varias veces seguidas. Un centro medido casi desde la línea con el que rebasó a los dos centrales argentinos.

La selección de Corea del Sur había caído en la primera jornada ante Portugal, pero sumó 6 puntos en los siguientes encuentros ante Sudáfrica y la potente Argentina. Kang In se ha sentido más suelto, precisamente, desde que Corea del Sur cambiase el sistema de juego en los dos últimos partidos. El valencianista jugó en una línea de 3 con el 5-3-2 que dibujó su entrenador ante Portugal. En los siguientes, pasó a un 4-2-3-1, en el que Kang In Lee actúa de «10», por detrás del delantero. Es en esa posición en la que se ha notado más suelto, dejándose caer a las dos bandas de forma natural. Tanto en el fútbol directo que practicó Corea del Sur ante Argentina en el primer tiempo, como en el juego de posesión en la segunda mitad, el joven surcoreano se sintió a gusto en el campo. Más allá de la asistencia en el primer tanto y los tres disparos a puerta, dio el pase en profundidad en la acción del segundo tanto, cuando el partido llamaba a la calma. En ningún momento se escondió. Ahora, en octavos, a Corea del Sur le espera Japón (martes, 20.3o horas).

El entorno de Kang In ya ha comunicado al Valencia CF que el futbolista necesita minutos. Que no es un jugador que soporte estar parado y que cada vez que le dan protagonismo, responde.Esta temporada no jugó más de 11 partidos. Quiere el doble. El Valencia CF, que le renovó el año pasado hasta 2022 y le fijó una claúsula de rescisión de 80 millones de euros, no se plantea negociar su venta, pero sabe que hay clubes que están llamando a su puerta. La solución es, siempre que Marcelino no le prometa más protagonismo, una cesión a un club de media tabla para arriba, con una filosofía de toque de balón y unas buenas infraestructuras. Considera que sería lo mejor para no frenar su progresión.

Una cesión al Levante UD no está descartada. Su entrenador, Paco López, casa con el perfil del surcoreano. Tendría más minutos y continuaría viviendo en su entorno. La pelota está en el tejado de Marcelino. Mientras tanto, Kang In Lee deslumbra en el Mundial sub-20 con un fútbol de altos vuelos.