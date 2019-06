Largas colas en Valencia para hacerse con la camiseta de campeones de Copa

Las tiendas oficiales del Valencia CF agotaron la venta de camisetas conmemorativas de la Copa del Rey el pasado sábado en cuestión de horas. Hoy, la nueva remesa de camisetas sigue causando furor en los aficionados, quienes han protagonizado largas colas en la Megastore de la Plaza del Ayuntamiento para hacerse con una.

La camiseta en cuestión es negra y lleva inscritos, en blanco y dorado, el lema Campeones de Copa 2019, además de los nombres de todos los jugadores que han formado parte de la plantilla del primer equipo esta temporada.

No es de extrañar el entusiasmo de los aficionados por hacerse con este ejemplar, teniendo en cuenta que conmemora, no solo el ganar un título después de once años, también el aniversario centenario del club. Esta prenda plasma una temporada del equipo que ya es histórica.