El hijo de Messi iba con el Valencia en la final de Copa

El Valencia CF tuvo un aliado inesperado en la final de Copa del Rey. Mateo, el segundo hijo del argentino Lionel Messi, iba con el conjunto de Marcelino García Toral en el decisivo encuentro, una situación que siempre se repite en apoyo de los rivales del Barcelona, incluso celebrando los goles del Real Madrid.



La razón es totalmente familiar. Como ha explicado hoy Messi en una entrevista, Mateo hace todo para molestar a su hermano Thiago. Todo queda, al final, en familia.





Messi now talking about his son Mateo, who's a bit of a joker. In back garden kickarounds he chooses to be Liverpool and Valencia because they beat dad's Barca, and he also celebrates Real Madrid goals on the TV to piss off Thiago. pic.twitter.com/tzw7OzHWw3