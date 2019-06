Gio Carreras renueva con el Valencia CF hasta 2020

La plantilla del Valencia CF femenino contará un año más con Gio Carreras. Tras confirmarse la pasada semana que Marta Peiró, Jucinara Soares, Yanara Aedo, Lombi, Débora García y Sara Medina no continuarán el próximo curso en la plantilla valencianista, esta mañana se ha confirmado que la futbolista catalana seguirá hasta el 30 de junio de 2020.

Carreras se unió al Valencia CF en la campaña 2013-14, por lo que afrontará este curso su séptimo año como blanquinegra. Así, en este tiempo ha acumulado 132 partidos oficiales en Liga, en los que ha marcado 12 goles.

En el comunicado emitido por la entidad valencianista la futbolista ha destacado: "Durante estas seis temporadas me he sentido como en casa. Me gusta la ciudad, su gente y los valores que representa el Club. Es un privilegio poder seguir formando parte de la familia blanquinegra otro año más. Ojalá, juntos, consigamos algo bonito esta temporada."