El Valencia "regenera" la Grada Joven y crea un espacio "libre de coacciones"

El Valencia CF informó ayer de su intención de regenerar la Grada Joven de Mestalla y ha planteado la creación de un espacio «libre de coacciones y con el mejor precio» del estadio para aficionados de entre 16 y 25 años. «El análisis de los diferentes hechos ocurridos esta temporada ha obligado al club a tomar medidas tajantes de una vez por todas», indica el club en su anuncio de la campaña de abonos que ha puesto en marcha para la próxima temporada.

Además, el Valencia asegura que apostará por «potenciar una Grada Joven de Animación que, como su nombre indica, sea joven y donde una mayoría nunca sufra la intimidación de unos pocos».

El club añade que «todo Mestalla ayuda al equipo con su atmósfera única de apoyo pero la Grada Joven está reservada para concentrar a los valencianistas jóvenes que quieran unirse para llevar en volandas al equipo» y también señala que deben hacerlo «sin presiones ni amenazas, con un ambiente libre y sano y un precio asequible, que tenga en cuenta su edad».

En ese sentido, el Valencia pondrá a la venta un abono para todas las competiciones a un precio de 250 euros para esta grada, al que podrán optar para renovar su abono u obtener uno nuevo en esta zona de Mestalla todos los valencianistas que cumplan los requisitos de edad establecidos.

En su anuncio, el club advierte de que controlará «de modo estricto, caso por caso, la renovación o el alta del abono en esta zona de Mestalla, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y un ambiente libre de intimidación como prioridad absoluta». Los aspirantes a un abono de la Grada Joven deberán cumplimentar un formulario de renovación o alta desde hoy martes hasta el 24 de junio.



Repite el pack global

Todos los abonos de la campaña 2019-2020 permitirán acceder a los partidos de las tres competiciones en las que va a participar el Valencia (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones), que en la temporada campaña recién concluida permitieron acudir a treinta encuentros de competición oficial. Por otra parte, el club no tiene prevista la concesión de nuevas altas, salvo en el caso de que no se renueven todos los abonos de la temporada recién concluida. «Solo en el caso de quedar abonos no renovados, el Valencia CF dispondría de los mismos para dar paso a una siguiente fase de altas en la que poder atender el actual interés por nuevos abonos».

Además, el Valencia ha dado a conocer su campaña de abonos bajo el lema «Mestalla es tu otra familia», con la que «te emocionas, sufres y te alegras». Por ello el club amplía el concepto de Grada Familiar a todo el estadio, con un descuento del cincuenta por ciento en el abono infantil (hasta 15 años), un abono juvenil (entre 16 y 25 años) bonificado con un descuento del diez por ciento, que también se aplica a los mayores de 65 año. Estos descuentos por edad son acumulables a las tarifas reducidas por ser accionista, fijadas en un diez por ciento, al tiempo que la asistencia a los partidos contribuirá a otros ahorros como el del quince por ciento para aquellos que hayan utilizado el abono en los treinta partidos de la campaña recién concluida. La alta asistencia en la próxima temporada también comportará ventajas de cara a la campaña 2020-2021 e irá acompañada de políticas de asientos libres que también beneficiarán a quien los ceda cuando no pueda acudir a algún partido. El club ha anunciado que actuará con rotundidad para evitar que los reventas puedan obtener un beneficio económico con las cesiones del pase de cualquiera de los abonados.