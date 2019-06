La grabación en la que Soler da "luz verde" al secuestro de Soriano

La conversación grabada por el confidente de la policía pertenece a una reunión mantenida el 3 de abril de 2014 en un piso de la calle Conde Salvatierra de València entre Juan Soler, el propio Rachid B. y Ciro D'anna. Al comienzo de la conversación, Soler advierte de una posible filtración de la operación y que la policía está tras la pista.

Juan Soler: Sí, J.C.N. nos ha dicho que hay un seguimiento, hay un informe de la Policía, que están siguiéndote a ti.

Rachid (el confidente): ¿A mí?

Soler: A ti, sí, que el informe de la policía al final dice que no se acaban de creer que yo esté detrás de un secuestro, que si fuera al revés sí, pero siendo yo no.



Soler da el «OK»

De forma reiterada Rachid insiste en saber si tiene el Ok para seguir adelante con el secuestro

Rachid: Pero era porque él provoca la situación, yo lo que quiero en una cosa así, si vamos a seguir con el tema, yo necesito escuchar de tu boca el OK, no en boca de nadie ya.

Soler: OK.

Rachid: ¿O sea que sigo para adelante? Soler: OK

Rachid: Para que luego no vengas después es que mi hijo y tal y cual.

Soler: OK, y ya está, no hace falta más OK.

Rachid: Vale, pues ya está, mensaje grabado, otra cosa más... Quería saber, ¿estás seguro, seguro, seguro, por la información que me diste de los 50 millones de euros que sabes que tiene en su casa?



Hablan de porcentajes

Ciro corrije a rachid cuando se equivoca con el nombre de su víctima

Rachid: Yo me llevo un 20, un 10 de la operación cuando yo secuestro al tío, al Soler de mierda este € y lo llevo ...

Ciro: A Soriano.

Rachid: Soriano, digo Soler, perdona, a Soriano de mierda este. Y me lo llevo cuando lo secuestro me dan de lo que cobro, me dan un 10%, y luego de lo que yo traslado de la cantidad € Otro 10%, sí a ti (Ciro) a cambio te va a hacer un favor o lo que sea o te va a pagar, te va a regalar un piso o te va a dar un restaurante, eso es cosa tuya y asunto de él, yo no quiero saber ahí€yo soy ajeno a este asunto.

Soler: Para que tú lo tengas claro, entran ahí, hay 10 millones €

Rachid: ¿Dónde?

Soler: En casa de Soriano

Rachid: Sí

Soler: Hay diez millones, él se lleva uno (refiriéndose a Rachid) y a mí me da nueve, que es un 10%.

Rachid: Sí

Soler: Ahora se van con Soriano, y se sacan 100, él (Rachid) se lleva 20 y a mí me da 80.

Rachid: Claro, y tú de ahí ...

Soler: Yo ya me apaño

Rachid: Vale ya está, de acuerdo, más que hablado.



Los colombianos

Rachid confirma quienes van a ejecutar el secuestro

Soler: ¿Pero el sistema es seguro no? ¿Para ti también no?

Rachid: Sí, vamos a ver una cosa, los colombianos son expertos en esto, ¿vale? El equipo que desarrolla este trabajo son colombianos, ¿entiendes? Son gente de Madrid, gente de la guerrilla que saben coger a gente y llevarlos.