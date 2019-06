Operación a gran escala con el Barça

El Valencia CF está interesado en el fichaje del portero del FC Barcelona Jasper Cillessen, una vez el club sabe que Neto quiere abandonar la disciplina del club por algún tipo de discrepancias que no han llegado a trascender. Así que el Valencia CF ha metido el nombre del guardameta brasileño en la operación. Quiere convertir la negociación en un intercambio de cromos. Si Cillessen sale del Camp Nou, el Barça necesitará un recambio para el portero holandés. Neto, por supuesto, da las garantías más que suficientes para serlo. Eso sí, la operación resultaría paradójica, teniendo en cuenta que Neto quiere ser titular, algo que en el Barcelona no sería. Vino de la Juventus como suplente de Buffon y encontró el rol que buscaba en Mestalla. La jugada de irse al equipo de Valverde para sentarse en el banquillo, por tanto, no tiene sentido. Otra cosa es que no quiera dejar pasar un tren llamado FC Barcelona, en el que tendría, al menos, la posibilidad de luchar por la titularidad, por muy difícil que se le presente.

Según RAC1 , existe la posibilidad de añadir en la operación a algún jugador más del club barcelonista, como Rafinha, que no cuenta para Ernesto Valverde y en el que el Valencia CF se ha interesado recientemente. El director general del club, Mateu Alemany, se encuentra en Barcelona con motivo de la conferencia entre clubes de la ECA, que trata de luchar contra la Superliga europea que quieren montar clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona, según informa Superdeporte. En este sentido, publica el rotativo deportivo, hay que recordar que la anterior reunión de la ECA fue en Matalla y a ella también acudió Alemany, que aprovechó para iniciar también contactos con el club azulgrana por Denis Suárez, futbolista que también interesa al Valencia CF.

Este diario ya viene informando semanas atrás del interés del conjunto de Mestalla en el portero del FC Barcelona, de hecho sus agentes se reunieron en València con los dirigentes valencianistas. Ahora, desde la ciudad condal se asegura que la operación está en marcha.

En la operación también entraría Denis Suárez, un futbolista que desperó el interés del Valencia hace ya tiempo. Sin embargo, hay discrepancias al respecto. Mientras alguien del club considera que su llegada frenaría la progresión de Kang In Lee, recién nombrado Balón de Oro del Mundial sub'20, en el que se proclamó subcampeón Corea del Sur. No sería de la misma opinión Marcelino, que consideraría que el coreano no se vería perjudicado por la llegada de Denis. Pero falta saber si cederá o no a Kan In Lee.