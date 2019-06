Borja Iglesias entra en escena

El delantero Borja Iglesias (Santigo de Compostela, 1993) ha entrado definitivamente en la lista de delanteros que maneja el Valencia CF para la próxima temporada. El atacante del Espanyol responde al perfil que busca Marcelino para complementar la línea ofensiva, una vez la posibilidad de fichar a Maxi Gómez ha perdido algo de fuerza. Las negociaciones entre el Valencia CF y el Celta por el ariete uruguayo quedaron bloqueadas y no ha habido ningún avance al respecto.

En la hipotética operación con el Espanyol para el fichaje de Borja Iglesias, de 26 años, entra también Santi Mina como moneda de cambio. El Valencia CF

Borja Iglesias, formado curiosamente en la escuela de Paterna, cumplió con creces esta temporada en el equipo «periquito». Anotó 17 goles y dio 3 asistencias, unos números notables, que contribuyeron al éxito del Espanyol, clasificado para la próxima edición de la Liga Europa. El «9» gallego fue el séptimo máximo goleador de la Liga, por detrás de Messi (36), Luis Suárez (21), Iago Aspas (20) y Ben Yedder (18). Anotó 4 más que Maxi Gómez (13), que aparece décimoquinto en esta clasificación. El «pichichi» del Valencia CF fue un centrocampista, Parejo, con 9 tantos, por delante de los 9 de Rodrigo, los 7 de Santi Mina y los 6 de Gameiro. Todo esto, en la Liga.

Según el diario Sport, el conjunto de Mestalla se ha unido al interés de otros clubes por Borja Iglesias. El Valencia CF afronta una temporada muy cargada con la disputa de la Champions League y la nueva Supercopa de España, además de la Liga y la Copa del Rey, y Borja es uno de los futbolistas que ha llamado la atención.

Por lo visto, el director general del Valencia VCF, Mateu Alemany, se puso en contacto con el Espanyol el pasado lunes, aprovechando una visita a Barcelona. La cláusula del futbolista es de 28 millones de euros, pero se pusieron sobre la mesa algunos nombres que podrían ser del gusto del Espanyol. Como, por ejemplo, Santi Mina.

El Valencia está negociando la salida de Mina y el Celta es el club mejor posesionado. En Mestalla consideran que podría ser una pieza idónea de intercambio para algún fichaje y, en el caso de Borja Iglesias, rebajaría el precio, aunque no ha trascendido de cuánto dinero estamos hablando. Lo que está claro es que el Valencia CF, necesitado de cash , no puede gastarse ese dinero si no obtiene ingresos por ventas. La de Rodrigo está en lista de espera.

El Valencia CF ofreció al Celta 10 millones más Santi Mina por Maxi Gómez. El club gallego pidió el doble (20).