Denis Súarez se deja querer y vuelve mandar un mensaje a Marcelino

El centrocampista Denís Suárez confirmó este lunes que la próxima temporada no seguirá en el Barcelona porque su deseo es tener "más minutos", y admitió que Celta de Vigo y Valencia son dos de sus posibles destinos, aunque no los únicos.

"De momento me quedan unas semanas para decidir mi futuro. Está claro que voy a salir del Barça porque lo que quiero es jugar. El Celta y el Valencia CF obviamente son los que más están sonando pero hay alguno más, decidiré en las próximas semanas", declaró el futbolista a los periodistas tras asistir a la presentación del campus que lleva su nombre, en Salceda de Caselas.

Denís destacó que su prioridad es "volver a sentirme futbolista" porque entre sus objetivos está disputar la próxima Eurocopa con la selección española.

"Tengo cosas del extranjero pero mi prioridad es seguir en España. Y lo que más valoro es el tema deportivo. Lo que quiero es jugar, volver a sentirme futbolista, y al final de temporada hay una Eurocopa a la que quiero ir", insistió.

No quiso dar muchas pistas sobre su futuro, aunque no escondió su admiración por Marcelino García Toral, técnico del Valencia: "Es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera, el que supo sacar mejor rendimiento de mí. Él está entrenando en el Valencia y es una de las posibilidades".