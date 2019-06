Denis Suárez lanza un nuevo guiño público al Valencia CF

Los guiños de Denis Suárez a firmar por el Valencia son constantes. El extremo del Barcelona, que ha jugado en el Arsenal como cedido, ya afirmó recientemente a la Ser que Marcelino «es el mejor entrenador que he tenido desde que estoy en el fútbol profesional y hasta ahí te puedo decir». Ayer, en Twitter, el jugador ironizó acerca de una información sobre que no quería rebajarse el sueldo para llegar a Mestalla. «No me había enterado yo de esto. En fin», dijo.





No me había enterado yo de esto ?? En fin ?? https://t.co/rGndPHNEVP — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 23 de junio de 2019